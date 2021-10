Domani, a Palazzo Madama, verrà presentato il documentario “Verde Speranza”

Su iniziativa del Sen. Manuel Vescovi, domani, alle 10,00, verrà presentato, presso la Sala Caduti di Nassiriya in Piazza Madama, il mini documentario di AR Production “Verde Speranza”, tratto dall’omonimo libro per bambini di Stella Nosella, con le illustrazioni di Marianna Balducci. Il lancio ha come protagonista la città di Amatrice toccata dalla drammaticità del del terremoto. La conferenza stampa è moderata dal Sen. Paolo Arrigoni.

Alla presentazione interverranno in veste di relatori il senatore Manuel Vescovi, il produttore del mini documentario di AR Production Gianni Pagliazzi, l’autrice del romanzo Stella Nosella, il Presidente dell’Associazione Cinematografica del Cilento Geraldo Felice, la regista e sceneggiatrice Alessia Vegro.

Obiettivo del mini documentario è quello di non far cadere nell’oblio la tragedia del terremoto del Centro Italia e di dare una speranza alla città di Amatrice, simbolo di tutte le altre comunità colpite, una speranza che riparte dai bambini e dalla natura. A collaborare a tale progetto anche alcuni artisti come Francesco Baccini, che ha curato le musiche e Benedicta Boccoli che ha prestato la voce fuori campo. Un ringraziamento va anche a Gianni Paganelli, ex assessore del Comune di Amatrice e all’ex Sindaco Sergio Pirozzi, oggi Consigliere Regionale nel Lazio, all’attuale Sindaco della città, Giorgio Cortellesi e a tutto lo staff che ha fatto sì che in tempi difficili si potessero ugualmente fare le riprese dentro la zona rossa.