Tiziano Ferro canta Battiato: in arrivo il singolo E ti vengo a cercare

Tiziano Ferro, E ti vengo a cercare: il nuovo singolo del cantautore di Latina è una cover del Maestro siciliano, con cui ha collaborato in passato.

Prosegue l’avventura dell’album di cover di Tiziano Ferro, in arrivo il prossimo 6 novembre. Dopo aver dato vita a un omaggio delicato a Francesco De Gregori e alla sua Rimmel, il cantautore di Latina anticipa il secondo singolo ufficiale. Un singolo che diventa un tributo per uno dei suoi grandi maestri, Franco Battiato.



Si tratta infatti di una cover di E ti vengo a cercare, brano tratto dall’album Fisiognomica del 1988 del cantautore siciliano.

Il nuovo brano del cantautore di Latina è in arrivo il 30 ottobre, accompagnato anche da un video ufficiale. Scrive l’artista sui social: “Un poeta, un filosofo, un mentore, un amico. Non potevo omaggiare anche lui, in questo viaggio tra le canzoni che sono diventate miracolo nella mia vita”.

L’artista si lascia andare sui social anche a una citazione del maestro Battiato: “Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà”.

Che Ferro abbia in Battiato uno dei suoi mentori è chiaro fin dal principio della sua carriera. Già nel 2002 durante il tour legato all’album Rosso relativo il cantautore eseguì dal vivo una cover di Centro di gravità permanente, uno dei classici del cantautore siculo. Ma non è tutto. I due collaborarono nel 2008 anche in Il tempo stesso, canzone presente nell’album Alla mia età.

Parlando di questa collaborazione importantissima, a La Stampa il cantautore di Latina affermò: “Battiato è l’avanguardia: ero a Madrid per un corso di marketing e ho fatto 400 km per andarlo a sentire a Logrono. Gli davo del lei, poi siamo diventati amici, mi ha chiesto un adattamento in spagnolo di Tutto l’universo obbedisce all’amore. Da questi signori ho capito che cos’è l’integrità”.





Mauro Abbate, Notiziemusica.it