Rai2, stasera va in onda “Una pezza di Lundini”

Questa settimana “Una Pezza di Lundini” andrà in onda lunedì e giovedì in seconda serata su Rai2. Nella puntata di stasera in onda dalle 23.35, Emanuela Fanelli proseguirà con i suoi racconti sulla romanità con la rubrica “Mamma Roma”. Mentre giovedì 29 ottobre, alle 23.40, in clima Halloween, Valerio Lundini intervisterà David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Un programma “impreparato” e surreale condotto e scritto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli.