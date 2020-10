Michelle Hunziker critica Conte per il Dpcm: ’Non bisogna morire di fame… Chiedo anch’io al nostro governo…’

La showgirl pensierosa: ‘Penso a tutti coloro che devono richiudere le loro attività…’ ‘Capisco che non sia facile la gestione di questo virus ma…’

Michelle Hunziker critica il premier Giuseppe Conte per il Dpcm che impone da oggi, 26 ottobre, la chiusura di bar e ristoranti dalle 18 di sera. Serrande abbassate anche per cinema, teatri, palestre, piscine, sale giochi e scommesse tra i provvedimenti presi fino al 24 novembre prossimo per l’emergenza Coronavirus. La showgirl con un lungo post sul social fa capire di non essere d’accordo.

“Oggi mi sono svegliata pensierosa… penso a tutti coloro che devono richiudere le loro attività… era già faticoso riprendersi, ma si sono tutti rimboccati le maniche e con determinazione e senza lamentarsi, si sono messi a lavorare… molti con il sorriso…l’ho visto io!”, sottolinea la svizzera.

“Sono un assidua frequentatrice di ristoranti, li amo, li promuovo anche molto sui miei social perché amo le eccellenze italiane e non ho MAI smesso di andarci proprio perché credo che stando attenti e rispettando tutte le procedure igieniche si possa serenamente godere di tutte le meraviglie culinarie del nostro paese”, scrive ancora Michelle. Il marito, Tomaso Trussardi, con il suo Trussardi alla Scala, è tra gli imprenditori che saranno costretti a chiudere la loro attività. La Hunziker parla a nome suo e di tutta la categoria.

“I nostri bar che tanto ci contraddistinguono e ci invidiano da tutto il mondo e tutte le altre attività che ora si ritrovano a dover chiudere dalle 18.00 o del tutto… sono in estrema difficoltà”, precisa ancora la bionda.

Michelle Hunziker poi conclude unendosi all’appello affinché il governo faccia qualcosa per tutte le persone colpite dal Dpcm. Non fa sconti. “Capisco che non sia facile la gestione di questo virus e capisco anche che per salvaguardare la nostra salute non si possa accontentare tutti, ma con FORZA chiedo anch’io al nostro governo di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento… nel cercare di contenere il virus…non bisogna però morire di fame…”, chiosa.





Annamaria Capozzi, Gossip.it