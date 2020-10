L’allieva 3, cast e trama della serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

Domenica 27 settembre, ha avuto inizio su Rai1 la fiction L’allieva 3. Nella terza stagione con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, Claudio Conforti ha fatto la proposta di matrimonio ad Alice Allevi. Ad attendere gli spettatori sei puntate e dodici episodi. La serie è tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola.

È tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola intitolati Un po’ di follia in primavera e Arabesque, pubblicati dalla casa editrice Longanesi. La serie L’allieva3 è diretta da Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini ed è coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy.

La quinta puntata de L’allieva 3, in onda domenica 1 novembre. Nel nono episodio, intitolato Due funerali e nessun matrimonio, un playboy muore durante il funerale di un’amica di nonna Amalia. Alice deve occuparsene perché Amalia viene coinvolta nelle indagini. Inoltre, la Allevi escogita un piano per dimostrare l’innocenza di Giacomo. Nel decimo episodio, intitolato Parkour, Claudio continua a tenere a distanza Alice, tuttavia tenta anche di proteggerla perché teme possa mettersi in pericolo per aiutare Giacomo. Paolone si allontana da Erika proprio quando la giovane inizia a provare dei sentimenti per lui.

Alessandra Mastronardi interpreta Alice Allevi; Lino Guanciale interpreta Claudio Conforti; Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti; Antonia Liskova interpreta la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Francesca Agostini interpreta Lara; Emmanuele Aita interpreta Paolone; Claudia Gusmano interpreta Erika Lastella; Pierpaolo Spollon interpreta Marco; Anna Dalton interpreta Cordelia; Giselda Volodi interpreta la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio interpreta il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza interpreta Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio interpreta l’agente Visone; Marzia Ubaldi interpreta Nonna Amalia.

Nella terza stagione, Alice Allevi è ormai un medico legale proprio come Claudio Conforti. Quest’ultimo le fa la fatidica proposta di matrimonio mentre è in corso un’autopsia. Il cammino della coppia, però, è in salita. A causare attriti tra loro, soprattutto l’arrivo della professoressa Andrea Manes. Alice è affascinata dalla brillante carriera della donna e Andrea decide di puntare su di lei come assistente personale. Così, aumentano le responsabilità di Alice, la cui giornata finisce con l’essere completamente a disposizione della Suprema. A peggiorare la situazione l’arrivo di Giacomo Conforti, fratello di Claudio, che con la sua verve e il suo modo di fare lontano dagli schemi, riaprirà vecchie ferite tra Claudio e Alice. La coppia si vedrà costretta a riflettere e a prendere decisioni difficili.

La prima puntata de L’allieva 3, in onda domenica 27 settembre. Nel primo episodio, intitolato Arabesque, arriva la fatidica proposta di matrimonio di Claudio ad Alice. “Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?”: la romantica domanda viene fatta nel corso di un’autopsia. La risposta di Alice è un sì. Intanto, nuovi personaggi fanno capolino all’Istituto di Medicina Legale: la professoressa Andrea Manes e gli specializzandi Giulia e Sandro. La Allevi non è più una specializzanda ma un medico legale. La sua prima perizia la vede esaminare il corpo di una ballerina trovata morta. Alice e Claudio hanno due pareri molto diversi su come si sia compiuto il tragico destino della donna. L’intuito della Allevi sarà ancora una volta fondamentale per diradare le ombre. Nel secondo episodio, intitolato Un po’ di follia in primavera, Alice e Claudio si immergono nei preparativi per le nozze. Tuttavia, la Allevi non è serena. Sente che il suo compagno le sta nascondendo qualcosa. Lara e Paolone devono affrontare una dura sfida per la loro amicizia. Alice lavora sull’omicidio di un professore di psichiatria, intanto riemerge una persona dal passato di Claudio.

La seconda puntata de L’allieva 3, va in onda domenica 4 ottobre. Nel terzo episodio, intitolato Il coltello Yanagiba, Alice tenta di scoprire perché Giacomo e Claudio si sono allontanati, ma Conforti non ha intenzione di parlarle del suo passato. Intanto, le indagini sull’omicidio di una sushi chef assorbono tutto il tempo della Allevi. Nel quarto episodio, intitolato Stuntgirl, una controfigura ha un tragico incidente. Alice è sempre più presa dal suo lavoro e dai compiti che le affida la Suprema, così il rapporto con Claudio inizia a subire degli scossoni. La situazione si fa più delicata quando Alice dimentica di presentarsi a un appuntamento con il suo compagno. La seconda puntata ha registrato ottimi ascolti. La serie tv è stata seguita da 4.473.000 spettatori con il 20.5% di share.

La terza puntata de L’allieva 3 in onda domenica 18 ottobre. Nel quinto episodio, intitolato Il bersaglio, Alice e Claudio sono ai ferri corti a causa di Giacomo e della Suprema. Saranno costretti, tuttavia, a collaborare per risolvere il caso della morte di una campionessa di carabina. I due non fanno altro che litigare. Nel sesto episodio, intitolato Il ritratto, Claudio e Alice devono recarsi fuori Roma per un convegno. È la giusta occasione per ritrovare un po’ di romanticismo. Ci penserà la Manes a rovinare di nuovo tutto, dando alla Allevi altro lavoro da sbrigare. Alice, inoltre, sarà occupata nella perizia sul corpo di un appassionato d’arte. Claudio parte per il convegno, ma non da solo.Anticipazioni quarta puntata del 25 ottobre

La quarta puntata de L’allieva 3, in onda il 25 ottobre. Nel settimo episodio, intitolato Morte di un trapper, la relazione tra Alice e Claudio è sempre più in crisi. La Allevi, infatti, teme che Conforti possa averla tradita. Decide di restituirgli l’anello di fidanzamento. Non può continuare a convivere con questa angoscia. Claudio si arrabbia con lei. Nell’ottavo episodio, intitolato Ferro 9, continuano le liti tra i due protagonisti. Colpo di scena per Giacomo. L’uomo viene arrestato con l’accusa di omicidio. Avrebbe ucciso un industriale ma sia Claudio che Alice credono alla sua innocenza.

L’allieva 3 va in onda ogni domenica su Rai1. Tuttavia, la Rai ha pensato anche a chi non ha la possibilità di seguire la serie con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi durante la diretta televisiva. È possibile, infatti, recuperare i 12 episodi in streaming su RaiPlay. Basterà collegarsi alla piattaforma poche ore dopo la messa in onda per assistere alla puntata appena trasmessa direttamente dal proprio dispositivo mobile o da pc.

Daniela Seclì, Tv.fanpage.it