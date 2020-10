La medium di Lady Diana e l’inquietante messaggio a William d’Inghilterra: “Salva tuo fratello, è succube di Meghan Markle!”

Simone Simmons scrive al principe, sostenendo di aver ricevuto un messaggio dall’aldilà. Inequivocabile. E inquietante…

Simone Simmons è stata per anni l’amica medium di Lady Diana. E ora, proprio lei lancia un inquietante messaggio a William d’Inghilterra: la donna gli scrive una lettera e mette nero su bianco l’avvertimento che dice di aver ricevuto, inequivocabilmente. Davvero inquietante, perché la Simmons dice di averlo ricevuto direttamente dall’aldilà dalla principessa del Galles Diana Spencer. E il contenuto è chiaro: “Harry è succube di Meghan Markle”, scrive a William. “Devi salvare tuo fratello prima che sia troppo tardi”.

LA MEDIUM PARLA CON LADY DIANA – Non bastassero i rapporti ormai logori in casa Windsor, ecco ora le sinistre profezie della Simmons, la quale giura di essere in costante contatto con Diana Spencer da quando la principessa morì il 31 agosto 1997. Dice anzi, che proprio su sua indicazione aveva seppellito in passato delle pietre in giardino per scacciare le energie negative. Come se Diana non trovasse pace per i forti dissidi tra i suoi due figli, Harry e William.

LA PERFIDA MEGHAN – L’unica cosa certa è che le due, in vita, erano davvero amiche e che Diana teneva molto ai consulti con Simone. Quest’ultima punta ora il dito contro Meghan: sarebbe lei il pomo della discordia, con la famigerata Megxit, che ha portato lei e Harry a chiamarsi fuori dalla Casa Reale. E fin qui potrebbe trattarsi di un’opinione largamente diffusa non solo in casa Windsor, ma tra moltissimi sudditi del Regno Unito.

AZIONI RADICALI – Simone però va oltre. E vede in questa scelta il germe di terribili sventure future. Anzi, sarebbe la stessa Diana ad avergliele indicate. Perciò la medium, già autrice del libro “Diana, the last words” si rivolge adesso, come riporta il Mirror, al principe William per salvare letteralmente il fratello da una fine atroce: “Diana mi ha fatto promettere di tenere d’occhio sia te che Harry per assicurarmi che stiate entrambi bene, e di avvertirvi dei segnali di pericolo”. Ed ecco la sua orrenda previsione: “Meghan isolerà Harry e alla fine ciò potrebbe indurlo a tentare azioni radicali, forse letali, autodistruttive”.





Oggi.it