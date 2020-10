Daniele Scardina e Diletta Leotta avvistati: è ancora amore in gran segreto?

I due ex fidanzati sono stati avvistati di nuovo insieme: ci stanno riprovando, lontano da occhi indiscreti? L’avvistamento in coppia ha scatenato il gossip

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno ancora insieme in gran segreto? Il gossip delle ultime ore ha riacceso le speranze dei fan, che non vedono l’ora di vedere ricongiungersi questa coppia. Non è mai stato chiaro il motivo che li ha portati alla rottura dopo aver trascorso la quarantena insieme a Milano, ma potrebbe non essersi trattato di qualcosa di tanto grave. O almeno non tanto da dividerli per sempre, visto che stanno continuando a frequentarsi. L’ultimo avvistamento, unito alle ultime parole di Daniele Scardina a Ballando con le stelle, sembrerebbe confermare un ritorno insieme.

Very Inutil People infatti ha reso noto che Diletta e Daniele erano insieme in Abruzzo ieri. Entrambi si trovavano a Roma sabato, per motivi diversi – lui per Ballando, lei per la partita della Lazio – e hanno quindi deciso di trascorrere la giornata insieme il giorno dopo. Hanno scelto Sulmona e i boschi abruzzesi per rilassarsi e godersi la natura. Erano insieme a una coppia di amici, stando alla segnalazione, e avrebbero anche preso un aperitivo in un bar nel centro della città.

Non si sono nascosti del tutto, o almeno non ci sono riusciti neanche tentando di camuffarsi: nella foto pubblicata dal portale, infatti, la Leotta ha cappuccio e mascherina. Non è servito a molto, perché è stata riconosciuta, e chi le ha scattato la foto ha giurato che accanto a lei ci fosse proprio Daniele Scardina. Insomma, non è certo, ma pare che tra i due sia tornato il sereno.

Non ci sarebbero stati abbracci e baci in pubblico, né hanno concesso foto insieme, ma è bastato vederli insieme ad amici a scatenare il gossip. Anche perché questo avvistamento è arrivato dopo una dichiarazione molto forte del concorrente di Ballando con le stelle. Nella puntata di sabato, infatti, Scardina ha parlato del suo amore e ha usato parole che lasciano intendere che sia ancora in corso.

Daniele nel suo discorso non ha fatto il nome di Diletta, ma se due più due fa quattro non può che trattarsi di lei. Lui ha parlato di amore e il giorno dopo era insieme alla Leotta: se fosse fidanzato con un’altra, avrebbe trascorso la giornata con l’ex fidanzata? Probabilmente no.

