Uomini e Donne, Diletta Pagliano è mamma dopo la difficile gravidanza

Benvenuto Thomas: Diletta Pagliano è diventata mamma. Poche ore fa è nato il primogenito dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e del suo fidanzato Alessandro, che di professione svolge il ristoratore e il pr, viaggiando lungo la Penisola sull’asse Roma-Milano. A riportare la notizia è stato il blog Isa e Chia a cui la Pagliano ha confermato la lieta novella informando che il neonato è lungo 52,7 cm e pesa 3.330 kg. Negli anni scorsi la donna è stato un volto celebre del programma di Maria De Filippi, facendosi amare dal pubblico nel ruolo di corteggiatrice. Resta nella memoria dei telespettatori la sua storia con l’ex tronista Leonardo Greco. Tempi lontani. Oggi Diletta ha cambiato vita ed è divenuta madre dopo una gravidanza non facile.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico, recentemente intervistata dal magazine Uomini e Donne, ha raccontato di aver vissuto momenti difficili dopo essere rimasta incinta. “Ho dovuto curare una pericolosa infezione ossea e sono rimasta incinta quando ero al termine della convalescenza”, ha narrato Diletta che è rimasta vittima di un grave incidente prima della dolce attesa. Un periodo terribile, affrontato con il sostegno di Alessandro: “Per fortuna il mio compagno è molto presente e non vediamo l’ora di cominciare l’avventura”. Avventura che ha avuto inizio poche ore fa, con l’arrivo di Thomas.

Uomini e Donne, Diletta Pagliano e Leonardo Greco: i rapporti (inesistenti) oggi

Durante l’intervista si era toccato anche il tasto Leonordo Greco. Nella fattispecie le fu chiesto se ebbe mai più risentito l’ex tronista dopo il naufragio della loro love story. Diletta ha dichiarato di non aver avuto più contatti con lui. “Ormai sono in un’altra dimensione”, ha chiosato. Dunque, come già specificato in altre occasioni, tra i due i ponti sono del tutto stati tagliati. Ognuno per la propria strada.

