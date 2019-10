Rai1, alle 14 torna Linea Blu

Alle 14 su Rai1, “Linea Blu” accompagnerà gli spettatori alla scoperta di Ventotene, perla delle isole Pontine. Un viaggio tra tradizioni, con la festa di Santa Candida, evento che richiama centinaia di visitatori sull’isola; arte, con gli splendidi murales che decorano Ventotene ed il suo porto; cultura, con un originale cinema itinerante ideato da tre giovani ragazze; e, non ultimo, la storia, con le splendide Villa Giulia e Vasca Giulia, che prendono il nome dalla figlia di Augusto imperatore. Questo luogo fu per secoli luogo di esilio per molte donne della nobiltà romana. Ma nel viaggio di “Linea Blu” non può mancare la natura. Donatella Bianchi andrà alla scoperta della Riserva naturale dell’isola di Ventotene e Santo Stefano. Dai fondali marini, ricchi di fauna ittica e reperti archeologici, alla terraferma con le migliaia di uccelli migratori che qui sostano per ristorarsi e poi ripartire per il loro lungo viaggio. Mentre Donatella Bianchi accompagnerà il pubblico alla scoperta di questa splendida isola, Fabio Gallo incontrerà Daniele Cassioli, il quale, in virtù dei risultati ottenuti a livello internazionale (25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 39 titoli italiani), è considerato il più grande sciatore nautico paraolimpico di tutti i tempi.