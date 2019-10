Il 29 ottobre, Rai festeggerà i cinquant’anni di Internet

La Rai celebra internet. A pochissimi giorni dal lancio della nuova Rai Play, l’unico canale OTT che offrirà gratuitamente contenuti originali in modalità on demand, la Rai dedicherà l’intera giornata del 29 ottobre ai 50 anni di Internet. La prima trasmissione dati avvenne infatti nel 1969 tra i computer dell’Università della California, a Los Angeles, e quelli dello Stanford Research Institute, vicino a San Francisco. L’invio in remoto di quei pochi bit di informazioni, attraverso la rete Arpanet, costituì il primissimo passo verso la creazione di un mondo online che, tramite Internet, collega oggi miliardi di persone in tutto il pianeta.

Una ricorrenza che le reti Rai celebreranno attraverso una programmazione dedicata che percorrerà l’intera offerta del servizio pubblico con film, dibattiti, finestre dedicate, spazi informativi, di approfondimento e intrattenimento tra reti generaliste, specializzate, la radio, i profili social Rai e, ovviamente, Rai Play. Non solo: tutte le sedi regionali Rai saranno coinvolte nell’Internet Day con iniziative studiate ad hoc. Dopo il Moon Day, dedicato il 20 luglio scorso al 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, la Rai sarà dunque ancora in prima fila nel celebrare internet, la realtà che nessuno scrittore di fantascienza riuscì a prevedere: uno sguardo al passato prima di entrare nel futuro con la nuova Rai Play, il cui sbarco è previsto per il 4 novembre prossimo.