Luigi e Irene si sono lasciati, è ufficiale: l’annuncio dell’ex tronista

Ora non ci sono più dubbi: Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e Donne è ufficialmente scoppiata dopo un lungo periodo di crisi. Un periodo buio che i diretti interessati hanno provato a superare, seppur invano. E così, alla fine, Luigi e Irene hanno deciso di dividere le loro strade, dopo che lo scorso gennaio si erano scelti in prima serata. A dare l’annuncio è stato l’ex corteggiatore di Sara Affi Fella in due lunghe storie di Instagram. Il deejay siciliano ha scritto a lungo per spiegare questa separazione, non lesinando parole di stima e rispetto per la sua ex corteggiatrice.

Perché Luigi e Irene di Uomini e Donne si sono lasciati

“Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo, proprio per non prendere in giro nessuno ed essere corretti nei vostri confronti”, ha premesso l’ex tronista di Uomini e Donne. “I problemi risalgono a prima della mia partenza per il Brasile e non sono legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che mi sono stati addossati. Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro“, ha aggiunto Luigi Mastroianni.

Differenze caratteriali tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano

“Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia”, ha concluso Luigi Mastroianni. Nessuna dichiarazione è invece arrivata, almeno per il momento, da parte di Irene Capuano.

