La Canalis al mare mette le tende

Si crogiola al sole in bikini, sfoggiando il corpo perfetto

Baciata dal caldo sole della California, Eisabetta Canalis si crogiola in spiaggia insieme alla figlia Skyler e alla tata. E’ felice, e lo scrive sui social postando immagini dal bagnasciuga, dove ha piantato una tenda per la bambina avuta dal marito Brian Perri. “Lei ama il mare” dice ironicamente, mostrando la piccola vestita di tutto punto, mentre l’ex velina in bikini sfoggia il suo corpo perfettamente scolpito.

Tgcom24