Antonella Fiordelisi: “Ritorno di fiamma con Francesco Chiofalo? Ci sto pensando”

I ripetuti tentativi di lui stanno funzionando? Lei: “In questo periodo ha fatto veramente tante cose per me che neanche mi aspettavo”

Dopo settimane di plateali gesti romantici, forse, c’è una buona notizia per Francesco Chiofalo. Infatti la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi, che lo aveva lasciato dopo aver scoperto dei tradimenti consumati all’inizio della relazione, sembra essere disposta a perdonare Lenticchio. Ecco cosa ha risposto alle domande che alcuni follower le hanno posto via Instagram: Lui in questo periodo ha fatto veramente tante cose per me che neanche mi aspettavo. È venuto una volta a settimana a Salerno, sempre, anche quando io non gli ho rivolto nemmeno la parola perché non se lo meritava, ovviamente, però lui ha continuato a venire fino ad oggi. Sicuramente ci sto pensando, diciamo così.

Effettivamente il ritorno di fiamma si concretizzerà oppure Lenticchio dovrà darsi ancora molto da fare prima di poter riabbracciare la schermitrice? Nelle prossime ore potrebbe arrivare una risposta. Intanto, Antonella ha smentito che si tratti di una messinscena ordita in accordo con il Chiofalo: È tutto successo veramente, eravamo davvero fidanzati…. non come alcune coppie che si fidanzano per notorietà e poi magari nella vita reale non stanno mai insieme. Eravamo davvero fidanzati, ho scoperto una cosa che riguardava noi all’inizio della relazione e sono stata male, mi sono sfogata sui social e certe ragazze hanno parlato un po’ troppo per i miei gusti.

Infine, la ragazza ha lanciato una frecciatina nei confronti di una non precisata “ex tronista/corteggiatrice” che in passato avrebbe speso parole negative nei suoi riguardi: Ora mi devo togliere qualche sassolino dalla tasca anche io perché quando mi succedono le cose tutti a a parlare di me, a dire che mi sono inventata tutto che è tutta una finta e siamo falsi. A queste psuedo troniste barra corteggiatrici che hanno parlato di me qualche mesetto fa vorrei dire e ricordare che quando succedono le cose a voi nessuno ne parla!

Gossipblog