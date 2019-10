Andrea Damante ha un nuovo amore: ecco chi è la sua nuova fiamma che è identica a Giulia De Lellis…

La ragazza che Andrea Damante riprende e poi mostra nelle IG Stories mentre si muove sicura dentro casa sua è Chiara Montemurro. L’ex tronista di Uomini e Donne la chiama scherzosamente ‘Diabolik’, probabilmente solo per non svelare il mistero intorno a lei…

I due erano già stati paparazzati insieme a Roma a inizio ottobre scorso. Dopo un pranzo insieme, erano sgattaiolati via tra la folla per le vie del centro della Capitale. Andrea sembrava molto affettuoso con lei.

Ma chi è Chiara Montemurro? Il suo curriculum compare tra quelli della Scuola Nazionale di Cinema. Nata a Roma il 15 ottobre 1995, alta 170 centimetri, ha occhi marroni, capelli castani. Parla fluentemente l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. La bella 24enne porta la taglia 38, come sport ha praticato nuoto, pallavolo, ginnastica artistica. Ora si allena in palestra per tenersi in forma.

La ragazza sogna di fare l’attrice, ha già girato un videoclip con gli Zero Assoluto, quello del brano “All’improvviso”, ed ha posato come modella per Abercrombie & Fitch. Nessuno ancora sa come sia nato il rapporto con Damante e tutti ora si chiedono se il 29enne abbia finalmente trovato l’anima gemella o stia vivendo solo un semplice flirt.

Gossip.it