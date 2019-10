Adele è in super forma al compleanno di Drake: ha perso oltre 6 chili da quando è single

La cantante si è sottoposta ad intensive sedute di pilates

Radiosa e in forma perfetta Adele è stata la special guest della festa per i 33 anni di Drake negli studi Goya di Hollywood. Con un abito nero di velluto a clessidra a spalle scoperte e cintura di pelle in vita la cantante di “Hello” è sembrata più snella che mai. Il divorzio dall’ex marito Simon Konecki le ha fatto bene?

La nuova vita da single sicuramente le ha giovato e ha inciso positivamente anche sulla sua forma fisica, oltre che psicologica. Negli ultimi mesi la cantante ha mostrato di volersi divertire e godere la vita, come provano gli scatti social dell’album fotografico delle sue vacanze estive o quelli in cui si scatena al party post concerto con le amiche Spice Girls.

Stando al Daily Mail sembra poi che Adele abbia voluto mettere mano anche al suo fisico un po’ troppo curvy e che abbia seguito intense sedute di pilates con l’amico Ayda Field, arrivando a perdere oltre 6 chili. Su Instagram la popstar condivide uno scatto della serata e scrive: “Di solito piangevo adesso sudo”, aggiungendo l’hashtag #gingermckenn, in omaggio all’iconico personaggio del film del 1995 “Casino”, interpretato da Sharon Stone.

Poi la cnatnate continua facendo gli auguri all’amico Drake: “Buon compleanno ad una delle persone più care e divertenti che io abbia mai incontrato…”.

Tra i tanti ospiti alla festa anche Chris Brown, Kylie Jenner, Snoop Dogg e French Montana che ha condiviso un video del mega party di compleanno.

