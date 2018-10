Domenica torna “Kilimangiaro” su Rai3

Un viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 28 ottobre alle 15.30 su Rai3 per divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich saranno il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo per parlare dell’Italia e degli anni della ricostruzione e Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per far conoscere il progetto per la conservazione e la difesa dei gorilla in Africa e l’esperienza in Guatemala contro i cambiamenti climatici. Tornano in studio anche il geologo Mario Tozzi per scoprire i colori del cielo dalle eclissi alle aurore boreali e il botanico Stefano Mancuso per conoscere le piante capaci di resistere alla bomba atomica. In collegamento da Nazarè il surfista Alessandro Marcianò, il primo italiano ad aver surfato la mitica onda in Portogallo.

Ci saranno anche i “viaggi al rallentatore” di Gabriele Saluci e Ludovico de Maistre in Madagascar mentre con il “cacciatore di paesaggi” Fabio Toncelli si conosceranno gli angoli più nascosti e sorprendenti del Lago del Turano nel Lazio. Con il linguista Giuseppe Antonelli si intraprenderà un “viaggio letterario” tra le parole ispirate dal libro di Paul Bowles “Un tè nel deserto”. Pagina aperta sull’attualità con “Diario del mondo” e il giornalista Amedeo Ricucci.

Alle apprezzate classifiche del Kilimangiaro quest’anno il pubblico può dare il suo contributo on line. Durante la puntata, la documentarista Gloria Aura Bortolini dal “desk dei viaggiatori” proporrà le cinque “strade più belle d’Europa” e i telespettatori potranno votare quella che preferiscono direttamente sulla pagina Instagram del programma.

Avventura, paradisi, natura, storie, “city life” e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro. Tra le mete di domenica 28 ottobre: i cieli della Scandinavia, la diversità dell’India, i colori del Marocco, Los Angeles, la città degli angeli in California, la natura sorprendente del Sudafrica, la provincia di Catamarca in Argentina, il paradiso di Antigua, la comunità autonoma di Rioja nel nord della Spagna e la capitale della Malesia, Kuala Lumpur.