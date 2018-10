Rai 2: a “Quelli che il calcio” ospiti Le Vibrazioni e gli Ex-Otago – domenica 28 ottobre, ore 13.45

RAI2 E RADIO2: Le Vibrazioni e gli Ex-Otago si esibiscono live a Quelli che il Calcio con i loro ultimi brani “Pensami Così” e “Questa notte”. Ospiti della puntata: Jessica Tozzi, Fabrizio Biasin, Pietro Sermonti e Giulia Coppini

Torna domenica 28 ottobre 2018 alle ore 13:45 su Rai2 e in simulcast su Radio2 l’appuntamento settimanale con “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Tanta musica in questa puntata con Le Vibrazioni e gli Ex-Otago: la band capitanata da Francesco Sarcina si esibisce con il singolo “Pensami Così”, già nella classifica dei più trasmessi in radio come le precedenti hits, “Così sbagliato” e “Amore Zen”. Gli Ex-Otago presentano invece per la prima volta in tv “Questa notte”, il loro nuovissimo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 26 ottobre. Successivamente Le Vibrazioni sono protagoniste insieme a Luca e Paolo di un divertente centone sulle note di “Dedicato a te, accompagnati dai Jaspers, band ufficiale di “Quelli che il Calcio”.

Al grande tavolo siedono: Fabrizio Biasin, Jessica Tozzi, Pietro Sermonti, Massimo Mauro, Adriano Panatta, Giorgio Terruzzi, Paolo Casarin e Fulvio Collovati. Dal Salottino TV, a Rocco Tanica il compito di commentare con la consueta ironia la programmazione televisiva del pomeriggio della domenica italiana.

Tanti sketch comici a “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantani nell’esilarante parodia dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti; Antonio Ornano, alias Folco Maria Brandauer, con i suoi divertenti racconti sportivi; Brenda Lodigiani nei panni di Diletta Leotta e della Piera, l’improbabile terapeuta che propone metodi di cura alternativi; infine Toni Bonji, nella doppia veste di Paride Coccio al “commento tecnico” e del comico nutrizionista Professor De Riccardis.

Melissa Greta Marchetto intercetta i video e le immagini più divertenti del web, mentre in studio Emanuele Dotto presidia come ogni domenica la postazione tecnica. Federico Russo, Dino Zandegù, Herbert Ballerina e Giulia Coppini dal Pub di Corso Sempione commentano l’attualità e il meglio del calcio, mentre Francesco Mandelli si improvvisa critico d’arte alla mostra su Picasso presso Palazzo Reale di Milano. Mimmo Magistroni è invece a Frugarolo (AL) per le sue moviole in “4K” con i giovani calciatori del paese. Giorgio Terruzzi commenta la MotoGp, questa settimana in Australia, e il Gran Premio di F1 del Messico.

Dalle tribune degli stadi gli inviati di “Quelli che il Calcio” per raccontare le partite della Serie A: alle 12:30 iniziano Sara Peluso e Davide Cassani per Sassuolo – Bologna, alle 15:00 Flavio Soriga e Ferruccio Gard commentano Cagliari – Chievo, al Ferraris per Genoa – Udinese ci sono Claudio Onofri e Ruggero de I Timidi, mentre Alessandro Valoti e Massimo Bagnato si trovano sugli spalti di Spal – Frosinone. Chiude il pomeriggio Dario Vergassola che segue il pullman dei tifosi blucerchiati diretti a San Siro per la trasferta Milan – Sampdoria delle ore 18:00.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.

