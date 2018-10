La rivelazione di Linus: “Marco Baldini non mi ha mai restiuito i soldi”

Linus ospite della trasmissione La Confessione condotta da Peter Gomez parla di Marco Baldini e del loro rapporto. Il direttore artistico di Radio Deejay spiega che Baldini, noto per i problemi con il gioco d’azzardo, gli deve ancora 100 milioni di lire. Nonostante Linus abbia cercato di aiutarlo, richiamandolo in radio nel 2013, Baldini aveva ormai perso il suo smalto: “Credo che la sua carriera radiofonica ad alti livelli sia finita”.

La trasmissione condotta da Gomez andrà in onda la sera del 26 ottobre sul canale Nove. Nell’intervista il giornalista chiede se Baldini abbia restituito i 100 milioni di lire avuti in prestito e Linus risponde: “No, no, magari poi alla fine le faccio una confessione su questo argomento, me la tengo per dopo…”.

Gomez però insiste e chiede perché Linus abbia richiamato Baldini in radio nel 2013, ma poi l’ingaggio non è mai arrivato: “Perché purtroppo quello che andava in onda era un parente un po’ scolorito del Baldini che noi conoscevamo e perché purtroppo lui è come quella famosa immagine della gazzella che si alza e sa che deve scappare ogni mattina perché c’è un leone e il suo leone sono i suoi creditori”.

Le prospettive per Baldini, secondo Linus, non sono rosee. Gomez chiede: “Ma sinceramente lei pensa che sia recuperabile dopo tanti anni o no?”. Il conduttore radiofonico sospira. “Pensa che la sua carriera almeno radiofonica sia finita?”, domanda infine Gomez. “Ad alti livelli temo di sì”.