Ascolti tv, il ritorno de “L’allieva” conquista la prima serata

Di Maio a di Martedi

La Tv di Maramaldo La puntata di DiMartedì, su La 7, mi è sembrata straordinaria perché ha messo in scena, a confronto, le due Italie di oggi, come raramente succede in televisione. Il clou è stato l’intervista a Luigi Di Maio, che Giovanni Floris dapprima ha condotto da solo, poi …