Vincent Cassel, la nuova fiamma è identica alla ex

Vincent Cassel è di nuovo innamorato, dopo la fine del matrimonio con Tina Kunakey.

Pare che l’attore 56enne abbia perso la testa per la bellissima Narah Baptista, modella 27enne di origine australiana e brasiliana. Curve sinuose, lunghissimi ricci neri, occhi scuri e intensi: la somiglianza tra la nuova fiamma e la ex moglie è impressionante.

Il gossip francese lo ipotizzava da settimane, ma alcune storie social postate da Vincent Cassel e da Narah Baptista sembrano confermare la loro relazione. Per ora nessuna dichiarazione o effusioni pubbliche inequivocabili, solo scambi che arrivano dopo rumor già insistenti. La modella ha pubblicato una foto dell’attore, che lui ha ricondiviso, con una emoji con gli occhi a forma di cuoricino. Insieme hanno partecipato a un evento a Rio De Janeiro e i video di loro due che si scatenano l’uno accanto all’altra, sono finite su Instagram. Sempre sui social, lei ha scritto in spagnolo postando una serie di selfie: “La tua”. Lui ha replicato in portoghese: “Il tuo”. E poi un avvistamento per la presunta coppia, durante una serata mondana insieme ad altre persone.

Chi è Narah Baptista

Narah Baptista ha 27 anni – 29 in meno di Vincent Cassel – ed è nata in Brasile. Ha vissuto per un periodo in Australia dove ha iniziato la sua carriera di modella, partecipando a Miss Universo per rappresentare il Paese. È una grande appassionata di sport: ama correre sulla spiaggia e ballare, ma il suo sogno nel cassetto è quello di diventare attrice.

Le ex di Vincent Cassel

Con Narah Baptista sembra aprirsi un nuovo capitolo nella sfera sentimentale di Vincent Cassel. Il matrimonio con Tina Kunakey, sposata nel 2108 con una cerimonia intima a Biarritz, è ormai giunto al capolinea. I due non hanno fatto proclami, ma le foto dei baci appassionati della coppia e dei momenti a tre insieme alla figlia Amazonie sono spariti dai social. Il divo ha alle spalle anche l’amore finito con Monica Bellucci, dalla quale ha avuto Deva e Leonie. Chissà che insieme a Narah, Vincent non abbia trovato l’amore della sua vita.