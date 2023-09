Vasco Rossi, un’anteprima del nuovo singolo Gli sbagli che fai

Gli sbagli che fai è il nuovo singolo del rocker che accompagnerà e farà da sigla a Vasco Rossi: Il Supervissuto in uscita su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La docuserie ripercorrerà la vita di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre. L’anteprima del videoclip del brano nel video in apertura.

VASCO ROSSI: “SONO DIVENTATO QUELLO CHE SONO GRAZIE ANCHE AGLI SBAGLI CHE HO FATTO”

Mercoledì 27 settembre Vasco Rossi: Il Supervissuto debutterà sulla piattaforma di streaming, in tale occasione il rocker lancerà il brano Gli sbagli che fai, scritto appositamente per la produzione. La canzone racconterà l’anima, la grinta e la voglia di vivere dell’artista che con le sue canzoni ha raccontato ed emozionato intere generazioni.

Vasco Rossi ha parlato di quanto gli sbagli siano stati importanti per poter diventare la persona che è oggi: “Sono diventato quello che sono grazie anche agli sbagli che ho fatto! ‘Ho passato una sera con me..’ è l’incipit della canzone: un viaggio all’interno di sé stessi alla ricerca di un ’sé’ che non esiste, ma è solo un’illusione.. Tutto cambia tutto si trasforma, anche noi siamo ‘un processo’ sempre in divenire, come tutto nell’universo”.

Il rocker ha aggiunto: “È una canzone sulla condizione umana, alla continua ricerca di un ‘centro di gravità permanente’ che non può esistere e di un senso che non sempre c’è. Nella canzone la frase principale arriva verso la fine: ‘Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile’. Tutti gli artisti fanno questo.. ti prendono la mano e ti portano in un mondo altro facendoti credere che niente è impossibile”.

Vasco Rossi ha concluso: “L’elogio dell’arte che regala l’illusione di credere. Anche solo con una canzone la mente può scacciare via tutti i pensieri e portarti là dove tutto è possibile”.

Vasco Rossi: Il Supervissuto ripercorrerà carriera e vita personale dell’artista in un viaggio accompagnato dalla sua musica, questa la sinossi ufficiale della serie Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): “La rockstar più amata d’Italia offre un accesso senza precedenti a dettagli intimi della sua vita personale e della sua incredibile carriera nel corso dei decenni”.

Da Albachiara a Siamo qui passando per Vado al massimo, Vita spericolata, Vivere, Sally, Rewind, Ti prendo e ti porto via, Buoni o cattivi, Un senso e Quante volte. Sono tantissime le canzoni di Vasco Rossi che hanno fatto da colonna sonora alle vite delle persone.