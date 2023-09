“Temptation Island”, Mirko alle sfilate con la ex Perla. La fidanzata Greta: “Non lo sapevo, fatti loro”

Dopo “Temptation Island“ Mirko Brunetti e la tentatrice Greta Rossetti erano parti in quarta.

Tra loro sembrava esserci stato il classico colpo di fulmine: per lei il ragazzo aveva detto addio alla storica fidanzata Perla Vatiero, dopo cinque anni di relazione, e si erano subito regalati un tatuaggio di coppia. A qualche mese di distanza, però, pare esserci maretta. Il pizzaiolo di Rieti è stato infatti avvistato alle sfilate con la ex e Greta non l’ha presa bene…

Il colpo di fulmine a “Temptation Island”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avevano partecipato a “Temptation Island” per superare una crisi di coppia che durava da qualche tempo. Dentro il villaggio dei fidanzati, però, il ragazzo ha incontrato la tentatrice Greta Rossetti. Tra i due l’attrazione è cresciuta di giorno in giorno e alla fine Mirko ha scelto di lasciare la fidanzata, per iniziare una relazione con Greta. I due sembravano il ritratto della felicità tra baci, coccole e tatuaggi di coppia. Ora, a qualche mese di distanza, devono però affrontare i primi problemi.

Parla Greta: “Non sapevo nulla dell’incontro”

Mirko è stato infatti avvistato a un evento della Fashion Week milanese insieme alla ex Perla, entrambi senza i rispettivi compagni. Un incontro clandestino o semplice coincidenza? Quello che è certo è che la fidanzata in carica Greta non ne sapeva nulla. “Per me non c’è nessun problema che due ex siano nello stesso posto. Il problema che mi state sottolineando sono i video, che pensate siano stati fatti apposta per hype includendo anche a me in questo”, ha chiarito nelle storie. “Vi ho chiesto già da qualche giorno di non mettermi più in mezzo nelle loro cose e ripeto che io non ero presente, quindi non sapevo neanche dell’esistenza di questi video. Preciso solo per voi perché giustamente in quanto ci seguite meritate spiegazioni”.

“Mi dissocio da tutto, non l’ho voluto io”

La ragazza da qualche giorno non vuole più essere associata alle cose che riguardano il fidanzato e la sua ex: “Mi state chiedendo tutti come mai non ho replicato alla questione sfilate. Io penso alla mia vita, le altre persone pensino alla loro. Io mi dissocio da tutta questa cosa. Sicuramente non ho voluto crearlo io l’episodio, perché non ero presente. Ora prendo la giornata un po’ per me, ne ho bisogno!”. Uno sfogo amaro per Greta, che da quello che scrive non sembra essere molto contenta del comportamento di Mirko.

Gli indizi social

Nelle ultime ore il compagno è inoltre scomparso dalla sua vita social. L’influencer ha preferito passare la serata in compagnia dei suoi amati cagnolini (“L’unico amore della mia vita”, scrive lei), cantando brani che parlano di delusioni e amori finiti. Mirko, da parte sua, ha condiviso la citazione “Chi non vede la sostanza si merita l’apparenza”. Un chiaro segnale che, almeno per il momento, preferiscono prendersi entrambi una pausa di riflessione.