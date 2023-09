Sophia Loren, la nipote Alessandra Mussolini: “Zia sta bene, è una roccia”

“Sophia Loren sta bene, è una roccia“.

A rassicurare tutti ci pensa la nipote Alessandra Mussolini che confessa che dopo l’incidente domestico nel bagno della villa a Ginevra e l’operazione all’anca “l’umore è ottimo”. “La giornata è iniziata con uno spavento incredibile: ho chiamato a casa e mi ha risposto Ninni, la persona che sta con lei da tantissimi anni e ormai è di famiglia, che mi ha detto che mia zia era in ospedale”, ha proseguito l’europarlamentare e opinionista tv.

Deve stare tranquilla e a riposo

“È scivolata sul pavimento bagnato e liscio e si è fratturata l’anca – ha raccontato la Mussolini ospite in tv de ‘La vita in diretta’ – È stata subito portata in clinica ed è stata operata subito: due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale. Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e riposata, poi inizierà la fisioterapia”. Per fortuna “è andato tutto bene: mia zia sta bene, l’ho sentita e ci siamo fatte una risata, perché le ho raccontato la mia reazione una volta scoperto dell’incidente domestico. L’umore è ottimo e saluta tutti”.

Sophia Loren scherza con i familiari

Anche un’altra fonte vicina alla famiglia, che è voluta rimanere anonima, racconta che le condizioni di Sophia Loren sono buone: “Ci siamo anche sentite al telefono e posso dire che aveva una bella voce, mi ha detto ‘hai visto che scherzo ti ho combinato’?”. Dovrà fare il suo percorso di riabilitazione ma ha reagito bene”, ha aggiunto tranquillizzando sulla salute della leggenda del cinema italiano che il 20 settembre ha compiuto 89 anni.

Le ultime uscite pubbliche

Dopo aver partecipato al 100esimo anniversario dell’Arena di Verona a giugno con una emozionante standing ovation ed essere stata ospite d’onore della sfilata all’Arsenale di Venezia One Night Only di Giorgio Armani accompagnata dal figlio regista Edoardo a inizio settembre, la Loren avrebbe dovuto tagliare il nastro di un ristorante con il suo nome a Bari.