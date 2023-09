Rai 1, Imma Tataranni vince la prima serata

“Imma Tataranni” torna e stravince: la partenza della nuova stagione della fiction di Rai 1 ha dominato la prima serata con il 27,1 di share e 4 milioni 624 mila spettatori. Sempre in prime time, su Rai 3, le inchieste di “Presa Diretta” hanno interessato 1 milione 105 mila spettatori pari al 5,7 di share.

Nel preserale e nell’access prime time sempre vincenti i programmi di Rai 1 “Reazione a catena” con il 26,4% e 4 milioni 100 mila spettatori, “Cinque minuti” di Bruno Vespa con 20,2% e 4 milioni 93 mila spettatori e “Affari tuoi” con il 19,8% e 4 milioni 243 mila spettatori.

Su Rai 2, da segnalare il debutto di Pino Insegno con “Il mercante in fiera” seguito da 638 mila spettatori (3,4).

Su Rai 3, buon esordio per la nuova stagione di “Via dei Matti n.0” con Valentina Cenni e Stefano Bollani, con 904 mila spettatori e il 4,5%. A seguire, l’approfondimento giornalistico con Marco Damilano “Il cavallo e la torre” ha totalizzato 1 milione 377 mila spettatori (6,7%), mentre “Un posto al sole” si attesta sul 7,9 di share pari a 1 milione 696 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, da segnalare “Unomattina” con il 20,9% di share e 917 mila spettatori, “Storie italiane” che nella prima parte totalizza il 21,1% con 840 mila spettatori, “È sempre mezzogiorno” con il 15,8% e 1 milione 517 mila spettatori, “La volta buona” con il 13,2% e 1 milione 217 mila spettatori e “La vita in diretta” con il 20,5 di share e 1 milione 832 mila spettatori. In seconda serata in evidenza “Cose nostre” con uno share del 12,3 e 840 mila spettatori.

Su Rai 2, “I Fatti Vostri” totalizza l’8,8 di share con 795 mila spettatori nella seconda. Nel pomeriggio, sempre su Rai 2, “Ore 14” ottiene il 6,3% con 694 mila spettatori, mentre “Bellamà” segna il 5,1 di share e 421 mila spettatori.

Su Rai 3 da segnalare la partenza delle rubriche della Tgr “Buongiorno Italia (105 e 364 spettatori) e “Buongiorno regione” (11,8% e 556 mila spettatori). “Geo” ha ottenuto l’8,4 % di share e 746 mila spettatori e, in seconda serata, la prima puntata della nuova edizione di “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” il 3,3 e 422 mila spettatori.

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa al 25 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Risultati del 25 settembre 2023

Intera giornata 2:00-26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24

31,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

28,8%

Prima serata 20:30 – 22:30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24

32,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24

28,1%