The Mother, il teaser del film con Jennifer Lopez assassina per amore (della figlia)

Durante l’evento Tudum è stato presentato il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova pellicola con protagonista JLo. La diva interpreterà una parte per lei inedita: un’assassina che farà di tutto per proteggere la figlia, che aveva abbandonato anni prima (ma per amore: per salvarle la vita). Con lei nel cast ci sono, tra gli altri, Joseph Fiennes e Gael Garcia Bernal. Il film arriverà su Netflix nel maggio 2023

JLo si cala in un ruolo per lei nuovo, quello dell’efferata omicida in cerca di vendetta. Uscirà allo scoperto dopo anni per salvare sua figlia e sbarazzarsi di parecchi uomini pericolosi.



Potete guardare il teaser trailer ufficiale di The Mother nel video che trovate in fondo a questo articolo.

IL FILM

The Mother è diretto dalla regista neozelandese Niki Caro (director della versione live-action di Mulan) e si basa su una sceneggiatura originale scritta da Misha Green e revisionata da Andrea Berloff.

Per quanto riguarda il team produttivo del film, c’è la stessa Jennifer Lopez, oltre a Elaine Goldsmith Thomas per la Nuyorican Productions; Benny Medina; Roy Lee e Miri Yoon per Vertigo Entertainment.

Catherine Hagedorn farà da produttrice esecutiva insieme a Courtney Baxter, che sarà produttrice associata.

Oltre alla prima donna (Jennifer Lopez, e chi se no?), il cast è ricco di nomi di tutto rispetto del panorama hollywoodiano di oggi: Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal sono alcune delle star che arricchiscono la pellicola.

UN RUOLO INEDITO PER JENNIFER LOPEZ

Questa non è la prima prova di Lopez nel campo del cinema action (anche se, comunque, parliamo di un’attrice che di solito è ben più avvezza a commedie romantiche piuttosto che a thriller e film d’azione). Ma qualcosa di action nella sua filmografia c’è, tuttavia il ruolo in cui si cala su questo set è molto diverso da tutti quelli precedentemente interpretati.

Non l’avevamo mai vista nei panni di una killer professionista, spietata e senza cuore. Anche se il motivo per cui ha scelto di abbandonare la figlia – che ora torna a proteggere con tutta se stessa – era proprio quello di garantirle una vita normale, un’esistenza migliore. Come il titolo suggerisce, questa è innanzitutto la storia di una madre, una mamma pronta a tutto per il bene della propria progenie. Solo un genitore che ama davvero il proprio figlio, ben più di se stesso, è pronto ad accettare di darlo in adozione, se conscio del fatto che quella sarebbe la migliore scelta per il suo bambino.

Quando anni dopo la figlia di questa madre si troverà in pericolo, il personaggio di Lopez non ci penserà due volte: uscirà allo scoperto e farà di tutto per proteggere la ragazza.

Se prima abbiamo notato come Lopez sia di solito più scritturata per commedie romantiche (specialmente a tema matrimoniale), è doveroso menzionare un film che uscirà il 27 gennaio 2023: Shotgun Wedding. Si tratta di una pellicola che mescola idealmente film come Merry Me a questo action movie di Netfllix.

Lopez interpreta Darcy e fa coppia sul set con Josh Duhamel (sostituto di Armie Hammer, che dopo il cannibal-gate e le accuse di stupro è stato licenziato dalla produzione).

In Shotgun Wedding gli invitati vengono presi in ostaggio e i due sposi, Darcy e Tom, dovranno cercare di salvare i loro parenti e amici riunitisi per loro. “Finchè morte non ci separi” assume qui un significato diverso dal solito…

TANTI PROGETTI CINEMATOGRAFICI PER JLO

Ultimamente Jennifer Lopez è molto impegnata sul fronte cinematografico. Oltre a The Mother, la popstar sta lavorando in qualità di attrice al progetto che adatterà al grande schermo il romanzo di Isabella Maldonado intitolato The Cipher.

Recentemente la diva ha lavorato anche al film Le ragazze di Wall Street – Business is Business, uscito nel 2019 e acclamato sia dalla critica sia dal pubblico. Tra le prossime uscite c’è anche il sopracitato Shotgun Wedding, che mescola comedy e action in un modo alquanto inaspettato…

Di seguito potete guardare il teaser trailer ufficiale di The Mother.