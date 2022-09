Queen Charlotte, il video regala un primo sguardo del prequel di Bridgerton

Le prime immagini della giovane regina nell’anteprima della nuova serie, prossimamente su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

È in arrivo su Netflix (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie prequel di Bridgerton, Queen Charlotte, con India Amarteifio che vestirà i panni della versione giovane del personaggio interpretato da Golda Rosheuvel nella serie originale di successo. Netflix, in occasione dell’evento Tudum durante il quale sono stati annunciati molti dei prossimi progetti in arrivo sul piccolo schermo, ha pubblicato un video che mostra un’anteprima della serie e del look dell’attrice in linea con la giovane sovrana.

DA BRIDGERTON A QUEEN CHARLOTTE

Bridgerton è diventata un vero fenomeno fin dalla sua prima settimana di uscita su Netflix. La regina volubile Charlotte che abbiamo conosciuto nella serie ha incuriosito i fan e per soddisfare il pubblico è stata realizzata una serie prequel intitolata in originale Queen Charlotte: A Bridgerton Story che si concentra proprio sulla regina. Golda Rosheuvel che interpreta Charlotte in Bridgerton ha dato il benvenuto alla giovane India Amarteifio assieme alla creatrice Shonda Rhimes.

IL RE È UNA BESTIA O UN TROLL?

La nuova clip resa nota nelle ultime ore mostra per la prima volta la giovane regina Charlotte mentre prova ad arrampicarsi su una parete aggrappandosi a una pianta rampicante, quando viene interrotta da un giovane uomo dall’aspetto nobile che le chiede cosa stia facendo. Lei con tono ironico e pungente gli risponde che vuole scavalcare per provare a vedere il Re che potrebbe essere una bestia o un troll per quello che ne sa, poiché non si mostra al pubblico e quindi le leggende hanno preso forma con ipotesi più assurde.

QUEEN CHARLOTTE: LA SINOSSI UFFICIALE

Scritta da Shonda Rhimes, anche produttrice e showrunner della serie, Queen Charlotte racconta la storia di come il matrimonio della giovane regina, un personaggio realmente esistito che però non era presente nei romanzi già editi di Julia Quinn, con re Giorgio sia stato l’inizio sia di una grande storia d’amore che di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. Nel cast ci saranno anche altri attori visti già nella serie principale come Adjoa Andoh, Ruth Gemmell, James Fleet, mentre tra le new entry Sam Clemmet, Richard Cunningham, Hugh Sachs, Arsema Thomas e Connie Jenkins-Greig.