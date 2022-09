Fest 2022, le serie Sky La Squadra, Gomorra, Blocco 181 premiate ai Serial Awards

Il Premio Docuserie dell’anno va a Una Squadra, la docu-serie Sky Original diretta da Domenico Procacci e prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà. Salmo è il vincitore del Premio Soundtrack per la colonna sonora di Blocco 181. A Marco D’Amore e Salvatore Esposito il Premio Coppia/Relazione dell’anno per Gomorra – Stagione finale. Le serie più premiate sono Strappare lungo i bordi e Bang Bang Baby

Sono stati assegnati i Serial Awards, premi dedicati alle serie tv italiane, giunti alla seconda edizione. Condotta da Aurora Leone ed Edoardo Ferrario, la cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 25 settembre, in occasione della serata conclusiva della quarta edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, presso Triennale Milano.

14 Serial Awards sono stati votati da un’ampia giuria – presieduta dalla direttrice artistica di FeST Marina Pierri e formata da persone esperte ed esponenti del settore – che negli scorsi mesi ha valutato e analizzato le serie tv italiane in concorso.

I premi speciali Re-framing Nature e Rising Star sono stati votati direttamente dalla direzione di FeST – Il Festival delle Serie Tv.

LE SERIE SKY PREMIATE

Una Squadra, la docu-serie Sky Original racconta la Coppa Davis vinta dall’Italia nel 1976 con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli, si aggiudica il Premio Docuserie dell’anno.

Salmo è il vincitore del Premio Soundtrack per la colonna sonora di Blocco 181 (serie Sky Original prodotta internamente da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film per SKY). Per il disco Blocco 181 Original Soundtrack (Sony Music), appena vincitore del Disco d’Oro, Salmo ha messo insieme ben 21 artisti fra rapper, musicisti e produttori, tutti scelti tra i più importanti della scena italiana.

Infine, a Marco D’Amore (Ciro) e Salvatore Esposito (Genny) per Gomorra – Stagione finale (serie Sky Original prodotta da Cattleya) è andato il Premio Coppia/Relazione dell’anno.

LE ALTRE SERIE PREMIATE

I prodotti seriali che hanno ricevuto il maggior numero di riconoscimenti sono Strappare lungo i bordi (prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing per Netflix) e Bang Bang Baby (Serie Prime Video prodotta per Amazon Studios da The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Enormous Films).

Strappare lungo i bordi ha conquistato il Premio Serie Scripted dell’anno, il Premio migliore interprete non protagonista andato a Valerio Mastandrea (l’Armadillo). A Michele Rech (Zerocalcare) i Premi regia e il Premio Writer’s room.

Tre i riconoscimenti per Bang Bang Baby: il Premio speciale Re-framing Nature – dedicato al tema di questa quarta edizione di FeST, il Premio speciale Rising Star ad Arianna Becheroni per la sua interpretazione del personaggio di Alice e il Premio Look and Feel per scenografia, costumi, trucco e parrucco.

A Francesco Serpico è stato assegnato il Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” per il personaggio di Nino Sarratore in L’Amica Geniale 3 (prodotta da Fremantle, The Apartment, Wildside, Fandango, Rai Fiction per Rai). La serie tratta dai best seller di Elena Ferrante ha conquistato anche il Premio Interprete protagonista andato a Gaia Girace e Margherita Mazzucco per le loro performance nei panni di Lila e Lenù.

Alla casa di Michele in Le Fate Ignoranti (prodotta da R&C Produzioni per Disney+), il Premio “Ci vivrei” alla casa più bella delle serie tv.

A Di4ri (prodotta da Stand by me per Netflix) il Premio Serie Kids dell’anno.

Il Premio Serie Entertainment dell’anno è andato a Una pezza di Lundini (Prodotta da Stand by me per Rai).

Infine, Il dito di Dio (prodotto e distribuito da Chora) di Pablo Trincia ha conquistato il maggior numero di preferenze per il Premio al podcast che vorremmo diventasse una serie scripted.

Grazie alla main partnership con Iliad è stato istituito un ulteriore Premio Speciale “Chiara e tonda” alla serie che, attraverso una delicata schiettezza e ironia, ha saputo raccontare le difficoltà e il senso di inadeguatezza di una generazione che crede nella potenza della verità come forma di esperienza, senza nascondersi dietro la retorica e i luoghi comuni. Una verità raccontata attraverso gli occhi di un autore, in cui potersi immedesimare e da cui poter partire per poterla accettare e, magari, un po’ cambiare. Questo speciale Premio è stato assegnato alla già pluripremiata Strappare lungo i bordi.

FEST 2022, TUTTI I VINCITORI DEI SERIAL AWARDS

Di seguito l’elenco completo delle categorie e dei premiati:

1. Premio speciale Re-framing Nature a Bang Bang Baby

2. Premio speciale Rising Star ad Arianna Becheroni per il suo ruolo in Bang Bang Baby

3. Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” a Francesco Serpico per il suo ruolo in L’Amica Geniale 3

4. Premio Interprete non protagonista Valerio Mastandrea per il suo ruolo in Strappare lungo i bordi.

5. Premio Interprete protagonista a Gaia Girace e Margherita Mazzucco per i loro ruoli in L’Amica Geniale 3

6. Premio Look and Feel a Bang Bang Baby

7. Premio Regia a Michele Rech (Zerocalcare) per Strappare lungo i bordi

8. Premio Serie Kids dell’anno a Di4ri

9. Premio Serie scripted dell’anno a Strappare lungo i bordi

10. Premio Docuserie dell’anno a Una squadra

11. Premio Serie Entertainment dell’anno a Una pezza di Lundini

12. Premio Soundtrack a musiche originali e non originali a Salmo per Blocco 181

13. Premio “Writer’s room” a sceneggiature originali e non originali a Michele Rech (Zerocalcare) per Strappare lungo i bordi

14. Premio Coppia/relazione dell’anno a Marco D’Amore e Salvatore Esposito per Gomorra – Stagione finale

15. Premio “Ci vivrei” alla casa più bella alla casa di Michele in Le Fate Ignoranti

16. Premio speciale “Chiara e tonda” a Strappare lungo i bordi

17. Premio al podcast che vorremmo diventasse una serie scripted a Il dito di Dio

