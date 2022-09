Concerto di Ligabue all’Arena di Verona, tutto quello che c’è da sapere

Il rocker si esibirà da domani, martedì 27 settembre, per sette live, prima di volare in Europa per un tour nei club che toccherà Barcellona, Bruxelles, Parigi e Londra

Domani, martedì 27 settembre, andrà in scena il primo dei sette concerti di Ligabue all’Arena di Verona. Tutte le tappe, dal 27 settembre al 6 ottobre, sono esaurite. Una volta terminati i live italiani, il rocker salirà sul palco dei club in 4 città europee: Barcellona, Bruxelles, Parigi e Londra.

LIGABUE A VERONA, LE INFO

Tutte e sette le date di Ligabue all’Arena di Verona sono sold out, ma è ancora possibile trovare alcuni biglietti, rivenduti da chi non può più partecipare, sul sito Ticketone. “Ligabue, che in Italia nel 2022 si è esibito solo a Campovolo, tornerà all’Arena, è un grande evento per Verona” ha detto Gianmarco Mazzi, AD di Arena di Verona Srl. “In un anno di rinascita dei concerti, Ligabue ci aiuterà a centrare l’obiettivo record di mezzo milione di spettatori all’Arena, grazie al coinvolgimento di spettatori di tutte le età e con il fine prioritario di portare lavoro alle attività produttive veronesi”. Ad ottobre Ligabue sarà protagonista poi di altri quattro concerti in Europa: il 26 sarà al Razzmatazz di Barcellona, il 28 al Cirque Royal di Bruxelles, il 30 al Bataclan di Parigi e il 31 al 02 Shepherd’s Bush Empire di Londra. Intanto è disponibile in libreria e negli store digitali Una storia (Mondadori), l’autobiografia di Ligabue in cui per la prima volta il cantautore racconta la sua storia personale e famigliare, dagli anni Sessanta ad oggi.

LIGABUE A VERONA, LA SCALETTA

Al momento non è possibile sapere con certezza quali canzoni canterà Ligabue sul palco dell’Arena di Verona, ma possiamo rivedere la scaletta di Campovolo e farci un’idea dei pezzi che l’artista proporrà al suo pubblico. Ci sarà quasi sicuramente Non cambierei questa vita con nessun’altra, l’ultimo brano di Ligabue, uscito insieme ad un videoclip diretto dallo stesso Liga insieme a Riccardo Guarneri,