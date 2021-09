“Raggi gamma” è fuori: ecco audio e testo della nuova canzone di sangiovanni

L’ex Amici torna con pezzo d’amore

sangiovanni è tornato! Dopo la pioggia di dischi di platino ottenuti con hit come “Lady” e “Malibù”, il cantautore pubblica oggi “Raggi gamma”, un pezzo sull’amore dai toni positivi. “Mi sento un ragazzino alla prima cotta. Non ci sono più gli uomini di una volta. Ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella, il tuo amore spazza via le giornate di pioggia”, canta sangio e il pensiero va subito alla sua storia con Giulia Stabile.

Il testo

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Mi sento un ragazzino alla prima cotta

non ci sono più gli uomini di una volta

ho gli occhi a cuoricino per quanto sei bella

il tuo amore spazza via le giornate di pioggia

sai che ho mille problemi

mille pensieri in testa, ma tu me li risolvi

più o meno tutte le volte ti prendi cura di me

anche quando non serve

no no, non è la mia prima volta

ma sei la mia prima volta

perché non ho conosciuto qualcuno come te

sai cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

Che mangio a pranzo se non ho fame

che faccio adesso se non ci sei

avevo bisogno di un pò di spazio

ma ora ti penso e lo sai

cosa mi passa per la testa

E se mi guardi così si fermano anche le onde

E i raggi gamma non saranno così così

Non saranno più un dramma

E le mezze stagioni ritorneranno oh oh oh

E oggi prendo la metro oh oh oh

Per portarti un regalo un po’ strano

Che se sorridi è così così così, che tutto torna umano

che tutto torna umano (x3)

