Selena Gomez mostra la cicatrice: «Orgogliosa di ciò che sono»

La star americana posta una foto su Instagram in cui si vedono chiaramente i segni del suo trapianto di rene: «All’inizio me ne vergognavo e mi coprivo più che potevo. Oggi mi sento in pace con me stessa, tutti i corpi sono meravigliosi»

Messaggio di body positivity firmato Selena Gomez. La star americana, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in costume dove si vedono chiaramente – all’interno della coscia destra – i segni della delicata operazione alle quale si è sottoposta tre anni fa. «Quando ho subìto il trapianto di rene, ricordo che i primi tempi facevo molta fatica a mostrare la mia cicatrice», ha scritto a margine dell’immagine.

«Non volevo che apparisse nelle foto, quindi cercavo sempre di indossare abiti che riuscissero a coprirla». Oggi, per fortuna, l’atteggiamento di Selena sulla questione si è completamente ribaltato: «Adesso più che mai mi sento a mio agio con quello che sono e con quello che ho passato, ne sono davvero orgogliosa», aggiunge l’ex stellina Disney. «Il messaggio è proprio che tutti i corpi sono meravigliosi».

Il post ha incassato milioni di like in poche ore e migliaia di commenti. D’altronde i fan sono rimasti al suo fianco anche nei momenti più difficili, considerato che l’operazione ha avuto pure diverse complicazioni: «Il rene era molto attivo, a un certo punto le ha rotto un’arteria», ha rivelato l’amica e donatrice Francia Raísa. «Allora le hanno preso d’urgenza una vena dalla gamba per ricostruire l’arteria».

«Era diventata una questione di vita o di morte», ha detto alla Nbc la stessa Selena, che ha scoperto di essere affetta da Lupus nel 2013. «L’artrite aveva provocato una problema ai reni che non funzionavano più». Le liste d’attesa però erano lunghissime, lei aveva bisogno subito di un trapianto: per sua fortuna è sbucata Francia: «Non avrei chiesto a nessuno di fare il donatore, all’improvviso lei si è offerta volontaria».

Un gesto che Selena non dimenticherà mai. E che porterà per sempre – con orgoglio – inciso sul corpo.

