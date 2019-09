Uomini e Donne, una tronista ha lasciato la trasmissione

Colpo di scena a Uomini e Donne: una tronista ha deciso di lasciare la trasmissione

Sara Tozzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Secondo le ultime anticipazioni la modella avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione perché pensa ancora al suo ex.

Un annuncio arrivato a sorpresa dopo sole poche puntate e che di certo lascerà l’amaro in bocca a molti telespettatori.

In tanti infatti si erano affezionati alla bionda 22enne conosciuta grazie a Temptation Island dove aveva ricoperto il ruolo di tentatrice.

Sara era approdata a Uomini e Donne vincendo la sua timidezza e raccontando il rapporto complicato con il padre, gestore di un night club. Classe 1997, la modella aveva svelato di lavorare come barista e di avere una sorella di 20 anni e un fratello di 11, quest’ultimo nato da un successivo legame di suo padre.

Confidandosi con la redazione di Uomini e Donne, Sara aveva parlato della mamma impiegata e del papà imprenditore, svelando come quest’ultimo aveva cambiato la sua percezione dell’amore: “Non tanto il suo lavoro: mio padre ha sempre bazzicato il mondo della notte – aveva detto -. Il suo modo di vedere l’amore e il rapporto di coppia che mi ha influito: dà peso a cose alle quali io non do peso. La fisicità, per esempio, l’aspetto fisico… È troppo apparenza. Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre”.

Sara non aveva nascosto di avere alle spalle alcune relazioni, fra cui una che avrebbe causato l’addio alla trasmissione. Secondo le prime anticipazioni infatti Maria De Filippi avrebbe annunciato in una puntata di Uomini e Donne l’addio della tronista. Sara si sarebbe resa conto, durante le esterne con i corteggiatori e i dibattiti in studio, di pensare ancora al suo ex fidanzato. Per questo motivo avrebbe scelto di lasciare il trono.

Ora resta da capire cosa accadrà visto che, con l’addio di Sara, un posto nella trasmissione resta vacante. Attualmente i tronisti sono tre: Alessandro Zarino e Giulio Raselli, reduci da Temptation Island, e Giulia Quattrociocche che potrebbe essere presto affiancata da una nuova collega.

di Redazione , dilei.it