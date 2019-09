Stasera andrà in onda, su Sky, il match Torino-Milan

Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con il posticipo tra Torino e Milan. Entrambe le squadre dovranno rialzare la testa: i padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive, contro il Lecce e la Sampdoria, mentre il Milan nell’ultima giornata di campionato è uscito con le ossa rotte dal derby contro l’Inter. La missione di Giampaolo è quella di cancellare la deludente prestazione nella stracittadina e vuole affidarsi all’attacco, ancora in allarma dopo appena i due gol realizzati in quattro giornate di campionato. Mazzarri, invece, vuole che la sua squadra faccia il cambio di marcia e si aspetta una grande prestazione da parte di Belotti e compagni.

Torino-Milan, diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Milan è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Mazzarri potrebbe schierare dal 1′ Verdi, che si piazzerebbe insieme a Berenguer alle spalle dell’unica punta Belotti. Sulle fasce agirebbero De Silvestri e Laxalt, con Rincon e Baselli in cabina di regia. In difesa, i tre davanti a Sirigu dovrebbero essere Izzo, Bremer e Lyanco. Giampaolo dovrebbe rispondere con un 4-3-3: davanti a Donnarumma dovrebbe schierare Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. Kessié, Bennacer e Calhanoglu, probabilmente, saranno i tre centrocampisti, mentre in attacco potrebbero essere schierati Suso, Leao e Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Baselli, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

A DISP. Rosati, Ujkani, Djidji, Bonifazi, Nkolou, Aina, Ansaldi, Meité, Millico, Edera, Zaza, Iago Falque.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Bennacer, Kessié; Suso, Leao, Piatek. Allenatore: Giampaolo.

A DISP. Reina, Donnarumma, Conti, Gabbia, Duarte, Hernandez, Krunic, Biglia, Bennacer, Bonaventura, Borini, Castillejo, Rebic.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

