Tommaso Paradiso ha già sfornato il primo singolo dopo la scissione da Thegiornalisti: esce “Non avere paura”

Il 17 settembre l’addio alla band annunciato su Instagram: «I Thegiornalisti, per quel che mi riguarda, non esistono più» aveva scritto Paradiso

Dopo la scissione dai Thegiornalisti (lo scorso 17 settembre, poco più di una settimana fa), Tommaso Paradiso lancia il suo primo singolo da solista.

“Non avere paura“, questo il titolo del brano uscito alla mezzanotte di mercoledì 25 settembre su tutte le piattaforme digitali: per ascoltarlo in radio, invece, bisognerà attendere venerdì 27 settembre.

“Non avere paura” – scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust – farà parte della colonna sonora di Baby 2, la serie tv Netflix che racconterà la vita delle ragazze coinvolte in un giro di prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma.

Un brano che «racconta le sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e di prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli».

di Redazione, open.online