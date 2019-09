Stasera torna, su Canale 5, “Eurogames”

Stasera in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Eurogames, la nuova grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières.

Al timone Ilary Blasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi.

Eurogames è una competizione a squadre. Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni.

In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti.

Le squadre protagoniste di questo secondo appuntamento sono: Folgaria (Italia); Amburgo (Germania); Sparta (Grecia); Bialistok (Polonia); San Pietroburgo (Russia); Ciudad Rodrigo (Spagna).

Tra i giochi fissi, il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia).

Le altre sei prove cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida.