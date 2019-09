Esce Battisti come mai ascoltato

Esce il 27 settembre la seconda raccolta dell’opera ‘Battisti come non lo hai mai ascoltato’. Contenente 48 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati a 24 bit /192 KHZ, ritenuta la migliore definizione possibile al momento, targato Sony Music, il booklet arriva a due anni dall’uscita del primo Masters. “Era un innovatore, gli piaceva sperimentare, si appassionava a tante cose diverse e le voleva approfondire dalla fotografia al windsurf – ha detto Mario Lavezzi, compositore, produttore e collaboratore per anni della coppia Battisti-Mogol in un incontro nella sede Sony a Milano – Poi la sua famiglia ha fatto di tutto per farlo dimenticare”. Oltre le canzoni ci sono anche le interviste a musicisti e produttori che hanno lavorato con lui, dallo stesso Lavezzi a Renzo Arbore, Franz Di Cioccio, Alberto Radius, Phil Palmer, Alessandro Colombini, Mara Maionchi e Gaetano Ria.

ANSA