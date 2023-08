“Uomini e Donne”, Manuela Carriero è la nuova tronista

“Uomini e Donne” presenta la nuova tronista, Manuela Carriero. Dopo Brando e Cristian annunciati sui canali social ufficiali. La 34enne ha preso parte a “Temptation Island” con il fidanzato Stefano Sirena. La coppia è scoppiata e Manuela ha lasciato il programma con il tentatore Luciano Punzo. La storia d’amore, però, è durata solo qualche mese. Ora è pronta a fare battere di nuovo il suo cuore.

Le pene d’amore “Dopo la fine di una relazione per me molto importante per la quale ho sofferto molto, a maggio, mi sono trasferita a Roma – racconta nel video di presentazione – Sono una ragazza molto introversa e timida, dolce, testarda, premurosa, generosa anche se non ho nulla, iper sensibile e super romantica. Guardo film d’amore, leggo libri d’amore, scrivo lettere d’amore ma alle parole, comunque, preferisco i fatti. Non so ballare ma ballo, non so cantare ma canto, però so cucinare”.

Una vita difficile Manuela non ha avuto una vita facile: “Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto”.

Le disavventure familiari La nuova tronista racconta le disavventure familiari: “Mia madre si ritrovò vedova a 35 anni con quattro figli, piena di debiti. Dopo due mesi ci fecero uno sfratto e tornarono gli assistenti sociali a portarci in una casa famiglia. A 18 anni ho lasciato la comunità, avevo una casa, due lavori e l’affidamento dei miei fratelli. I soldi che guadagnavo mi servivano per pagare l’affitto, le bollette, le spese mediche e mettermi un piatto a tavola. Se mi rimaneva qualcosina facevamo una colletta con mia sorella e portavamo dei regali ai nostri fratellini. Con il passare del tempo mia madre guarì dalla depressione, le venne consegnato un alloggio popolare e le venne riassegnato l’affidamento dei due piccolini”.