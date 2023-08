Aurora Ramazzotti, la dedica a Goffredo Cerza: “Non potevo desiderare di meglio”

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono una coppia innamoratissima e felice, ancora di più adesso che sono diventati genitori di Cesare (nato a marzo). In vacanza in Sardegna con tutta la famiglia, l’influencer celebra il suo compagno dedicandogli un dolcissimo post social. Condivide le sue foto più tenere insieme al figlio e scrive: “Non potevo desiderare di meglio”.

Aurora Ramazzotti pubblica una serie di foto in cui Goffredo Cerza coccola il figlio. Carezza Cesare e lo guarda con amore mentre lo coccola sul divano, tenendolo in braccio osserva il mare la mattina presto e poi gioca con il gatto Saba in giardino. In uno degli scatti c’è la famiglia al completo e la loro gioia è perfetta. “Vederlo diventare papà è stata un’emozione immensa e continua ad esserlo ogni giorno. Non c’è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facessi a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme”, ha scritto l’influencer.

In vacanza Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza con Cesare si stanno godendo una lunga vacanza in Sardegna. Sono partiti insieme a Michelle Hunziker e alle piccole Sole e Celeste Trussardi ma li hanno raggiunti anche Sara Daniele e i genitori di Goffredo. Sui social hanno condiviso i momenti più belli di questi giorni di relax, dai pomeirggi in spiaggia alle coccole. L’influencer ha anche acceso la polemica social condividendo una foto che la ritrae nuda sotto la doccia in giardino.

La storia d’amore con Goffredo Cerza Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza fanno coppia dal 2017. Si sono conosciuti a Londra grazie a Sara Daniele e, dopo un periodo vissuto a distanza, hanno scelto di andare a convivere a Milano. Tra loro si vocifera di nozze imminenti, ipotesi scatenata dall’anello che brilla al dito dell’influencer, ma non hanno mai parlato pubblicamente di questa eventualità. A marzo è nato Cesare, il loro primo figlio. “Il parto è stato complicato”, ha rivelato la neomamma con sincerità. Goffredo si è rivelato un papà tenero e affettuoso e lei non ha dubbi: è proprio l’uomo giusto.