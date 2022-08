Manuel Bortuzzo e la nuova fidanzata

Dopo la fine della relazione con Lulù Selassié, l’ex inquilino della Casa del “Grande Fratello Vip” è di nuovo innamorato

Manuel Bortuzzo ha ritrovato l’amore. A mesi di distanza dalla fine della relazione con Lulù Selassié, l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha una nuova fiamma. Sui suoi canali social ha, infatti, pubblicato una fotografia in cui bacia appassionatamente una ragazza mora. A corredo della storia Instagram la canzone di Ultimo “Vieni nel mio cuore”. Un brano del cantautore romano era anche la colonna sonora della sua relazione con la principessa etiope. Si trattava di “22 settembre”, che spesso cantavano insieme nella Casa di Cinecittà.

Ma chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo? Si tratta di Angelica Benevieri, una tiktoker da quasi 300mila follower. Ha 20 anni, vive a Roma e lavora come influencer. Non appena lo scatto è stato pubblicato sui social gli utenti si sono immediatamente scatenati. I fan di Bortuzzo hanno subito pensato all’eventuale reazione di Lulù Selassié, che si è sempre detta ancora innamorata dell’ex fidanzato nonostante tra di loro la rottura non sia stata delle più pacifiche.

La principessa etiope sembra invece non essere stata colpita dalla notizia. Nelle stesse ore, Lulù si trovava infatti in un resort in Sicilia in compagnia delle sorelle Jessica e Clarissa, ma anche di altri vip come il chirurgo plastico Giacomo Urtis e l’ex naufraga dell'”Isola dei Famosi” Marialaura De Vitis. Tra bagni in piscina e balletti bollenti a bordo vasca, l’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia pensa solo a godersi gli ultimi giorni di vacanze estive.