Francesco Centorame racconta “L’estate adesso – Jova Beach Play”

L’ottavo episodio è dedicato ai concerti di Vasto

Disponibile su RaiPlay da venerdì 26 agosto l’ottavo episodio di “L’estate adesso-Jova Beach Play”. Il docufilm vede protagonista nel ruolo di voce narrante Francesco Centorame, uno dei giovani protagonisti della serie Skam Italia, approdato nel 2020 al cinema ne “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. L’appuntamento è con i concerti di Vasto, che hanno offerto un “fuori programma” molto romantico: il ciclista Giulio Ciccone, già vincitore di tre tappe del Giro d’Italia, è salito sul palco nella serata di venerdì 19 agosto per chiedere la mano della fidanza Annabruna Di Iorio, tra gli applausi del pubblico e l’incoraggiamento dello stesso Jovanotti. Tra gli ospiti sul palco a duettare con Jovanotti Gianni Morandi, Ketra, Ghali e Achille Lauro.

“L’estate adesso-Jova Beach Play”, racconta i migliori momenti della tappa vissuta tra backstage, palco e pubblico del mega tour estivo del cantante sulle spiagge italiane, attraverso inediti punti di vista degli ospiti che lo accompagnano in ogni appuntamento.

Tutti i venerdì è disponibile un nuovo episodio, di circa quindici minuti per un totale di undici puntate complessive.

A completare la serie uno speciale in cui sarà lo stesso Jovanotti a ripercorrere l’intero viaggio del Jova Beach Party. La pubblicazione della serie è quindi contestuale al tour: un racconto “a caldo”, immediato e fortemente ancorato a ciò che sta accadendo con tante sorprese e altrettanti momenti emozionanti da vivere con la piattaforma della Rai.