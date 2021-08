Grande Fratello Vip: Deianira svela i nomi di tutti i 21 concorrenti

La blogger di gossip ha svelato in anteprima chi varcherà la Porta Rossa il prossimo 13 settembre

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. La blogger e opinionista tv Deianira Marzano ha svelato su Instagram i nomi dei presunti 21 concorrenti che faranno parte della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Nella lista tante conferme delle ultime settimane e anche qualche sorpresa. Ricordiamo, però, che al momento l’unico nome confermato dalla produzione è quello della cantante Katia Ricciarelli.

Stando a quanto spifferato da Deianira Marzano alla prossima edizione del Grande Fratello Vip vedremo: la già confermata Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Jo Squillo, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Ainett Stephens, Manila Nazzaro.

E poi ancora: Anna Lou Castoldi (la figlia di Morgan e Asia Argento), le tre nipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, l’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, l’ex Uomini e Donne Massimiliano Mollicone, l’ex flirt di Belen Gianmaria Antinolfi, il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu. Nel cast del Grande Fratello Vip dovrebbe esserci pure Andrea Casalino, giovane attore e modello.

Sembra sfumata dunque la possibilità di vedere tra i concorrenti i due ex cantati di Amici Luca Vismara e Moreno Donadoni. Nei giorni scorsi si era parlato inoltre di un probabile ingresso dell’attore e fotografo Alex Belli, fresco sposo della modella venezuelana Delia Duran.

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Quest’ultima ha partecipato al format Mediaset come concorrente della quarta edizione. Antonella Elia non è stata riconfermata dalla produzione mentre Pupo ha deciso di mollare lo show per dedicarsi alla musica.

Alfonso Signorini aveva pensato a Stefania Orlando, tra gli ultimi gieffini della trasmissione, ma la presentatrice ha preferito declinare l’invito e tornare in Rai.

Quanto dura il Grande Fratello Vip 6

Secondo gli ultimi pettegolezzi che stanno circolando nell’ultimo periodo il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi: un vero e proprio record!

