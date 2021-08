Festival delle Idee 2021, apre Cristicchi e chiude Alice

Omaggio a Battiato. Si espande da 30 settembre a 22 ottobre

Sarà Simone Cristicchi ad aprire il 30 settembre il Festival delle Idee 2021 che nella terza edizione si espande sul territorio e si allunga fino al 22 ottobre 2021con appuntamenti diffusi anche nel cuore di Venezia.

Filo conduttore sarà il tema ‘Chi siamo, chi saremo’, con particolare attenzione a innovazione e sostenibilità.

Oltre al luogo d’elezione, il Museo del Novecento-M9 di Mestre, il Festival si svolgerà al Teatro Toniolo e al Padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre e in laguna al Teatro Malibran e in altre location prestigiose del centro storico di Venezia.

Cristicchi inaugurerà all’M9 con un incontro dedicato al suo progetto Happy Next, in dialogo con lo scrittore e giornalista Guido Barlozzetti. Grande chiusura con Alice, il 22 ottobre al Teatro Malibran, con un omaggio in musica a Franco Battiato in un evento in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.

Tra i primi ospiti annunciati: il tecnologo Alec Ross per farci scoprire i mondi che ci attendono, il fotografo Ferdinando Scianna, il divulgatore scientifico Mario Tozzi sulla cultura dell’ambiente, lo scrittore Igor Sibaldi, l’attore Andrea Piovan con una lectio sulla voce e il corpo, la performer Arianna Porcelli Safonov, la psicologa Vera Slepoj, in collaborazione con “Treviso Giallo” e Syusy Blady. Tra i più attesi anche Umberto Galimberti, Stefano Mancuso, Paolo Nespoli, l’architetto e designer Mario Cucinella con l’ingegnere Gianni Plicchi e il manager dei campioni dello sport e comunicatore Andrea Vidotti.

Inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, patrocinato dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia, il Festival delle Idee rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia. E’ ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee e organizzato in collaborazione con M9 e Azienda Ulss3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo.

Alcuni eventi del programma avranno una fee di ingresso. Gli altri appuntamenti saranno a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria.

