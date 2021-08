Chiara Ferragni al ristorante in reggiseno (foto): prezzo e pioggia di critiche

La moglie di Fedez ‘divide’: la cena col reggiseno glitterato fa piovere mugugni e biasimi

Chiara Ferragni, ma come ti vesti al ristorante? La regina dei social e del fashion, che in questi giorni è in vacanza a Capri con il marito Fedez, si è presentata in un locale con un outfit che ha provocato un gran baccano sui social. Tanto per cambiare ‘Lady Instagram’ – la giovanotta cremonese ha un seguito di quasi 25 milioni di ‘seguaci’ affezionatissimi – ha ‘diviso’: da un lato chi ha applaudito al suo abbigliamento originale, dall’altro chi ha attaccato. “Sono sottobicchieri?”, “Sembrano le presine per la cucina”, un paio di commenti tra i più ‘salati’ scritti sulle piattaforme della rete.

A cosa si deve cotanto rumore? Come si è presentata Chiara? Capelli raccolti, trucco glam, jeans sportivi a vita alta e un corsetto argentato in tricot. La scelta del reggiseno ha fatto mugugnare qualcuno, innescando una cascata di critiche. Inoltre, come riferisce Dagospia, quel piccolo ‘scherzetto’ di reggiseno che ha indossato ha un valore da capogiro. Quanto? 700 euro. Mica noccioline.

D’altra parte la Ferragni e il compagno Fedez, al secolo Federico Lucia, hanno le spalle larghe sia per le polemicone, sia per le polemicucce: ormai ci hanno fatto il cosiddetto callo. Infatti Chiara non pare essere stata toccata dai biasimi e ha continuato a godersi le vacanze estive in tutta tranquillità e serenità.

Negli ultimi giorni, la famigliola The Ferragnez è stata in Puglia e in Sardegna, a bordo di un lussuoso yacht che poi è salpato alla volta del Golfo di Napoli, dove ha attraccato nelle scorse ore. Il tragitto lo ha reso noto la stessa Ferragni che non fa mancare nulla ai suoi 25 milioni di fan.

L’influencer ha spiegato che lungo la giornata di mercoledì ha sostato nelle acque cristalline sarde e che durante la notte ha viaggiato fino a raggiungere la costiera amalfitana. Qui si fermerà qualche giorno, assaporando le bellezze di Ischia, Capri, Positano e Amalfi.

Naturalmente il tutto immortalato sui social: mica si è influencer per niente. E pazienza se la cena con reggiseno glitterato a qualcuno non è piaciuta. Le vacanze, almeno per lei, proseguono a vele spiegate.

Gossipetv.com