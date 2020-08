Katia Noventa entra in politica: “La tv di oggi non fa per me”

Katia Noventa è stata intervistata dal settimanale Chi.

Sono tanti anni che Katia Noventa, giornalista, conduttrice e volto televisivo popolare soprattutto negli anni ’90 e negli anni 2000, manca dal piccolo schermo.

Un suo eventuale ritorno in tv non sembra essere imminente visto che la giornalista e conduttrice padovana, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato della nuova sfida che ha deciso di intraprendere. Katia Noventa, infatti, è entrata in politica, candidandosi alle prossime elezioni regionali in Veneto, tra le fila di Forza Italia.

Con le seguenti dichiarazioni, la Noventa, quindi, ha parlato di tv senza troppi rimpianti. La sua ultima esperienza televisiva, per la cronaca, risale al 2009, nell’edizione di quell’anno di Domenica In:

La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me, oggi vorrei occuparmi di qualcosa che sia più a contatto con la gente. Per questo, ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista di Forza Italia – Autonomia per il Veneto. Porterò il mio bagaglio di esperienze professionali ma anche quelle di semplice cittadina esterna al mondo della politica che porta un nuovo sguardo e nuova energia. Di certo, metterò tutta la mia esperienza al servizio della regione.

L’affetto e la stima dei suoi concittadini risiede tra i motivi per i quali Katia Noventa ha deciso di tentare l’avventura politica:

La mia scelta di candidarmi nasce da una concatenazione di circostanze che vede una disponibilità da parte del partito ma soprattutto quello che mi ha fatto decidere è stata la spinta e l’affetto di vari amministratori e dei miei amici veneti che, nella mia città, mi hanno spronato ad accettare questo impegno. Credo che questo momento della mia vita sia perfetto perché mi piacerebbe essere al servizio degli altri e non credo che ci sia un posto migliore della mia terra dove sono nata e dove risiedono le mie radici. In particolar modo, Padova rappresenta il fulcro della mia vita con la famiglia, gli affetti e i miei luoghi del cuore.

Gossipblog