Andrea Iannone torna in pista con Soleil Sorgè

La complicità è evidente mentre sono a tavola insieme durante una vacanza in Sardegna

Una nuova coppia è nata sotto il sole della Sardega? Pare proprio di sì. Andrea Iannone e Soleil Sorgè sembrano più vicini che mai nelle foto esclusive che il settimanale Chi pubblicherà nel numero in edicola dal 26 agosto. Il centauro e l’influencer si conoscono da tempo, per lo meno da quando lui faceva coppia con Belen Rodriguez e lei con Jeremias, ma la scintilla è scattata solo ora durante una breve vacanza sull’isola.

Iannone è rimasto chiuso nel suo bunker di Lugano per quasi tutta l’estate a leccarsi le ferite, tra la brusca fine della relazione con Giulia De Lellis e le accuse di doping che l’hanno investito. Ora è in attesa dell’udienza per la revisione della sentenza che lo ha condannato a 18 mesi di squalifica, fissata al 15 ottobre. E’ riuscito a dimostrare che le sostanze contestate, gli steroidi, le ha assunte involontariamente, mangiando carne in Asia e, in attesa di poter dimostrare la sua innocenza in tribunale, ha incassato la fiducia del suo team. Per rilassarsi si è concesso qualche giorno in Sardegna, ed è proprio lì che ha incontrato Soleil, anche lei in vacanza tra gite in barca e pranzi in ristoranti esclusivi.

Iannone e la Sorgè hanno trascorso insieme due giorni. La complicità tra loro è evidente, almeno a giudicare dalle foto di Chi. A tavola insieme sembrano felici e a loro agio, lei sorridente e super chic con un maxi cappello di paglia nero, lui bel tenebroso in canotta e bermuda. Al termine del soggiorno sono ripartiti con lo stesso volo, e dopo essere atterrati a Malpensa lui l’ha riaccompagnata a casa con un autista.

