Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle, Carolyn Smith dice la sua

Alessandra Mussolini è senza dubbio il nome più chiacchierato della prossima edizione di Ballando con le Stelle e dopo aver sentito il parere di Fabio Canino e quello di Selvaggia Lucarelli, oggi via Instagram è arrivato anche quello di Carolyn Smith.

“Sono totalmente incorruttibile. Devo vedere come balla. Voglio precisare che sono una cittadina di questo paese, l’Italia, e ne sono orgogliosa. Conosco la storia, ho studiato. A prescindere dal colore politico e da quello che ha fatto nel passato, come giudice ufficiale non guardo le vicende personali di un concorrente o della famiglia. Io giudico il ballo. Non voglio andare oltre perché non parlo di politica in nessuna forma per motivi personali. Giudico il ballo e non la persona”.

Un po’ meno super partes la Lucarelli che tempo fa disse:

“Ci sarà la Mussolini a Ballando con le Stelle. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così”.

E se queste sono le premesse sono sicuro che ne vedremo delle belle.