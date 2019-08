Live d’autunno, Jova chiude, atteso Mika

Ai blocchi di partenza Renato Zero, tornano i Modà ed Elisa

Il tasto play dei live è pronto a essere schiacciato di nuovo già dall’inizio di settembre. I primi a tornare in pista (alquanto polverosa, ma piena di fascino) sono i Thegiornalisti, pronti a chiudere il tour Love con una festa al Circo Massimo di Roma il 7 settembre.

Tommaso Paradiso e compagni registrano così un record: sono il primo gruppo italiano a esibirsi nell’antico stadio romano. Ma settembre, mese di passaggio tra estate e autunno, segna molte fini e altrettanti inizi. Nella prima categoria, oltre ai Thegiornalisti, rientra anche il gran finale di tour per la coppia Raf e Tozzi che chiudono all’Arena di Verona il 25 settembre la loro esperienza a due, sulle note dei rispettivi successi. L’anfiteatro scaligero farà anche da quinta per la festa di chiusura dei live de Il Volo che celebrano i 10 anni di carriera il 24 settembre. Il 21 settembre, all’aeroporto di Linate, la festa di Jovanotti saluta un’estate di musica in spiaggia.

Il 26 settembre riparte la tranche autunnale di “È sempre bello” di Coez, che andrà avanti fino a dicembre. Così come Marco Mengoni, ancora impegnato con l’Atlantico Tour. Mentre Eros Ramazzotti approda per tre sere all’Arena con Il Vita ce n’è world tour (11, 12 e 14 settembre). Dal 6 ottobre riparte anche Vinicio Capossela. A Napoli va in scena (20, 21 e 22 settembre) il concerto evento Figli di un re minore, che vede protagonisti Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, inizialmente previsto a giugno.

A settembre, il 23 e 24 al Forum di Assago, è atteso Michael Bublè, che dopo uno stop per motivi familiari, è tornato con un disco e un tour. Mentre il 15, in un’Arena sempre affollata, c’è in calendario il violinista del diavolo David Garrett, per celebrare i suoi 10 anni di crossover. Il 29 ottobre Sting porta le sue canzoni più famose al Forum di Assago, mentre dal 24 novembre sarà protagonista Mika con il Revelation tour: 12 date nei palazzetti a partire da Torino.

Ma l’autunno è tempo anche di novità. L’inarrestabile Renato Zero dal 1 novembre farà ascoltare dal vivo l’album Zero Il folle. Partenza da Roma con 4 date, poi i palazzetti. Elisa, dopo l’intimità dei teatri in primavera, è pronta anche lei a riprendersi i palasport con un tour nuovo di otto date, al via il 25 novembre da Torino. Tornano dopo due anni di pausa anche i Modà, che hanno in programma 6 live nei palazzetti per presentare il nuovo album, a partire il 2 dicembre da Bologna (poi riprenderanno la prossima primavera). In pista anche Fabrizio Moro: dal 12 ottobre da Acireale 4 date nelle arene dello sport, poi da novembre i teatri. Levante, dopo un’estate live, taglia un traguardo importante: il 23 novembre sarà suo il Forum di Assago. A 50 anni, 25 dei quali passati a far musica, anche Daniele Silvestri ha accettato la sfida trovando il coraggio di affrontare i palazzetti: dal 19 ottobre lo attende una lunga tournee.

Nek ha in programma una data speciale all’Arena di Verona il 22 settembre, poi un tour europeo di 30 date, e infine porterà “Il mio gioco preferito” nei teatri italiani dall’8 novembre. Ha scelto gli spazi raccolti dei teatri anche Francesco Renga, impegnato dall’11 ottobre, con il via da Milano. Stessa scelta anche per Niccolò Fabi, a partire dal 1 dicembre. Atteso, dopo il riscontro avuto a Sanremo, Achille Lauro: dal 3 ottobre sarà live nei club.

Gianni Morandi si cimenta, invece, con la residency ‘Stasera gioco in casa – Una vita di canzoni’: 16 concerti al Teatro Duse della sua Bologna a partire dal 1 novembre. A Bologna il 1 dicembre, all’Unipol Arena, sarà di scena anche David Guetta, per l’unica tappa italiana del dj vincitore di due Grammy Awards. Qualche giorno dopo, il 14, il testimone passa al rocker canadese Brian Adams, che il giorno dopo sarà poi a Milano per presentare il nuovo album e le hit storiche. Dopo gli appuntamenti di giugno, la sacerdotessa del rock Patti Smith annuncia il suo ritorno in Italia, nei teatri: dal 26 novembre, da Trieste, sarà impegnata con il concerto ‘Words and Music’.

Tornano anche i Jethro Tull, a partire dal 4 novembre (Milano).

