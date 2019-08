25 anni Friends, sitcom in sala

The One With The Anniversary in alta definizione e con inediti

Per i suoi 25 anni Friends si regala una tappa nelle sale cinematografiche. Per tre giorni, il 22 e 28 settembre e due ottobre, la sitcom andata in onda per la prima volta il 22 settembre del 1994 sarà proiettata al cinema sotto il titolo ‘Friends 25th: The One With The Anniversary’.

Ognuna delle tre serate presenterà quattro diversi episodi comprensivi anche di contenuti inediti ed interviste esclusive.

Saranno inoltre in alta definizione.

L’ultima stagione di Friends andò in onda il 6 maggio 2004. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, i ragazzi Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe. Friends è una delle sitcom più popolari della storia della televisione e nel 2002 vinse il premio come miglior commedia per l’ottava stagione.(ANSA).