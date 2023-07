The Weeknd in concerto a Milano, tutto quello che c’è da sapere

Una doppia tappa italiana per il tour europeo del cantante, che per l’occasione sarà accompagnato dal dj canadese Kaytranada

Tutto pronto per il concerto di The Weeknd all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Mercoledì 26 e giovedì 27 luglio il cantante si esibirà di fronte a un pubblico di oltre 150 mila persone per le uniche due tappe italiane della stagione. Un’occasione da non perdere, che ha registrato il sold-out della prima data in meno di 24 ore dal suo annuncio.

UNO SHOW INCREDIBILE

Dopo aver chiuso con enorme successo il suo After Hours Tour, Abel Tesfaye alias The Weeknd ha scelto di aggiungere nuove tappe nel Vecchio Continente, lanciandosi nel nuovo Till Dawn Tour. Con l’occasione, il cantante ha deciso che Milano sarebbe stata la prescelta per le sue tappe italiane. E così domani The Weeknd salirà sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura per regalare al pubblico uno show incredibile, che si svolgerà sullo sfondo di una scenografia che riporta a Milano una piccola metropoli ricca di grattacieli. Anzi, per non farsi mancare nulla, The Weeknd avrà anche una lunga passerella che taglia il parterre, impreziosita da una statua argentata gigante. E non è tutto. Nel corso della sua esibizione il cantante indosserà una maschera, che gli darà quel tocco di mistero che ne caratterizza tutti i concerti. Infine, effetti pirotecnici e giochi di luce renderanno lo show assolutamente unico nel suo genere.

CHI APRIRÀ IL CONCERTO?

Per le due tappe italiane il concerto di The Weeknd sarà aperto dal dj canadese Kaytranada. Gli appassionati del genere ne avranno già sentito parlare, dato che è attivo nel settore già da anni, vantando ben due album alle spalle – uno uscito nel 2016 e uno nel 2019 -. D’altronde, The Weeknd poteva scegliere solo un grande nome per farsi accompagnare in questo evento.