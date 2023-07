Stasera su Rai 1 Tuesday club – Il talismano della felicità

Un romantico film su come rinascere dopo un divorzio

“Tuesday club – Il talismano della felicità” è il film che Rai 1 propone in prima visione mercoledì 26 luglio alle 21.25, per il ciclo “Destinazione amore”, a tema sentimentale. La pellicola svedese, firmata da Annika Appelin, con Marie Richardson, Peter Stormare e Carina M. Johansson pone il dilemma: si può cambiare vita, anche dopo quarant’anni di matrimonio?

La trama: nel quarantesimo anniversario del suo matrimonio Karin scopre che suo marito è infedele e divorzia. Per reagire, la donna si iscriverà a un corso di cucina orientale, tenuto da uno chef talentuoso quanto burbero. Insieme alla passione per l’argomento, Karin scopre anche di avere un talento che fino ad allora era rimasto nell’ombra. Con le vecchie e nuove amicizie è l’occasione per ricominciare e trovare una felicità che forse, prima, non era mai stata così compiuta.