Robert De Niro in vacanza a Napoli: il tour dell’attore nel Rione Sanità

L’icona di Hollywood, in vacanza in Campania con i figli, ha fatto tappa nel centro storico del capoluogo partenopeo per degustare le specialità locali. Precedentemente, il divo era stato a Nerano, in Costiera Amalfitana

Robert De Niro ha scelto il Belpaese per le sue vacanze. L’attore due volte premio Oscar è a Napoli, città che ha già visitato in precedenza ma dalla quale mancava da tantissimo tempo.

Il leggendario interprete di Taxi Driver e Toro Scatenato si sta godendo l’ospitalità del capoluogo partenopeo esplorando le meraviglie del centro storico della città, culturali e culinarie. Nelle ultime ore su Instagram sono apparse le foto della sua sosta in una nota pasticceria napoletana dove ha gustato una specialità locale. Prima del dolce, c’era stata naturalmente una pizza.

A NAPOLI PER GUSTARE PIZZA E DOLCI

Robert De Niro è in vacanza con la famiglia e con i figli, un viaggio estivo che lo ha portato in Italia, destinazione che gli è da sempre molto cara, specie in ragione delle sue origini molisane.

L’attore di New York è tornato a Napoli, città da cui mancava da diciotto anni (l’ultima visita era stata nel 2005), e per l’occasione si è concesso diverse soste nei ristoranti più caratteristici della città.

Il divo si è fermato a mangiare una pizza da Concettina ai Tre Santi, locale che offre piatti tradizionali e cucina tipica campana con oltre settanta anni di storia. Il giro nel centro storico e nel quartiere Sanità si è poi arricchito con una sosta alla pasticceria Poppella, anche questo un luogo ricercatissimo tra i cultori dell’arte culinaria partenopea.

Da buongustaio e da buon turista, De Niro ha assaporato il “Fiocco di neve”, il tipico dolce ripieno di crema al latte che è ormai conosciuto come il babà al rum e la sfogliatella. La sosta dolce di De Niro da Poppella è stata documentata sui social. Sul profilo Instagram della pasticceria ci sono ben due foto scattate nel locale con l’attore.

LA PASSIONE DI DE NIRO PER IL SUD DELL’ITALIA

Robert De Niro, prima di fermarsi a Napoli era stato per qualche giorno in Costiera Amalfitana. Il settantanovenne è stato avvistato a Nerano lunedì 24 luglio dove è approdato per una cena al Ristorante Lo Scoglio di Marina del Cantone, meta molto amata dalle celebrities di tutto il mondo (dopo di lui tra gli ospiti del ristorante, anche l’attrice britannica Emilia Clarke).

Le soste nel Golfo di Napoli e di Salerno farebbero parte di un itinerario nel Mediterraneo che l’attore sta percorrendo a bordo di uno yacht insieme ai suoi affetti.

De Niro non è affatto nuovo alle vacanze in Italia, la scorsa estate era stato in Sardegna ma i suoi viaggi nel Belpaese sono davvero numerosissimi.

Da sempre legato all’Italia e agli italiani, che ha sempre ringraziato per l’affetto dimostrato nel corso della sua straordinaria carriera, l’attore aveva anche dichiarato nel 2020 di volersi trasferire nel Mezzogiorno, nella terra da cui è partita in un’epoca lontana la sua famiglia, seguendo l’esempio di molti altri colleghi di Hollywood che nel nostro Paese hanno stabilito una seconda residenza (vedi Clooney, Sting, Madonna).

L’attore ha accarezzato l’idea di trasferirsi in Molise, vicino alla cittadina di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, che ha dato i natali ai suoi avi. Nel 2006 ha ricevuto il passaporto e la cittadinanza italiana e chissà che questa nuova visita nel Belpaese non sia l’inizio di una nuova avventura nello Stivale.